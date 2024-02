L'immobilier de montagne se porte très bien, les prix en hausse dans les stations de ski sur un an

Dans certaines stations des Alpes du nord, qui disposent de chalets luxueux et de biens d'exception, le mètre carré se négocie en moyenne à 6 608 euros. (illustration) (Pixabay / 165106)

L’immobilier de montagne se porte très bien en France. Dans les stations de ski, le prix de vente des biens immobiliers a grimpé de 2 % en un an, selon une étude de Meilleurs Agents dévoilée lundi 5 février 2024, alors qu'au niveau national les prix ont baissé de 1,8 % en moyenne. Les Alpes du nord détiennent la palme du massif le plus cher de France, rapporte France 3 Auvergne Rhône-Alpes .

Val-d'Isère largement en tête

Dans cette région montagneuse, le mètre carré s'y négocie en moyenne à 6 608 euros, en hausse de 1,6 % par rapport à 2023. Mais les prix explosent littéralement dans certaines stations. À Val-d’Isère (Savoie), station la plus chère de France selon Meilleurs Agents, le mètre carré vaut en moyenne 15 268 euros. Certaines propriétés atteindraient même 40 000 euros du mètre carré.

« La hausse du taux d’intérêt n’a pas eu d’impact sur le prix de l’immobilier, sur l’achat et la vente non plus, précisément parce que nous sommes un secteur de niche » , explique à France 3 un négociateur immobilier basé à Val-d'Isère. L'état du marché immobilier ne découragerait donc pas les acheteurs, notamment les plus fortunés.

Le Massif Central plus abordable

Ces stations alpines de haute altitude ont l’avantage d'offrir un bon enneigement et bénéficient souvent d'une belle réputation. Val-d'Isère est connue comme une station sportive où l'on fait du « bon ski ». Le podium est complété par Courchevel (12 812 euros le mètre carré), destination luxueuse au possible et prisée des milliardaires, et par Méribel (12 230 euros le mètre carré), une valeur sûre.

C'est cependant dans les Alpes du sud qu'on enregistre la plus forte hausse : +6 % sur un an, avec un mètre carré qui se négocie en moyenne à 4 056 euros. À Auron, station la plus chère, il faut même débourser 5 372 euros le mètre carré. Pour investir en montagne sans se ruiner, Meilleurs Agents conseille donc de se tourner vers le Massif Central, où le prix moyen est de 2 442 euros le mètre carré. La station la moins chère est celle du Lac Blanc dans les Vosges, où le m² se vend en moyenne 1 350 euros.