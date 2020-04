L'immeuble Influence 2.0 raflé par BNP Paribas REIM à Saint-Ouen

La SCPI Accimmo Pierre de BNP Paribas REIM s'est porté acquéreuse d'un bel actif tertiaire de 25.000 m2 à Saint-Ouen (93). Livré fin 2019 par Nexity, cet immeuble de bureaux situé dans le quartier en pleine transformation des Docks est loué à la Région Île-de-France, qui occupe déjà un immeuble mitoyen : l'Influence 1.0.

Le quartier des Docks sera prochainement desservi par la ligne 14 de métro automatique (station Mairie de Saint-Ouen), qui croisera à cet endroit la ligne 13. C'est donc appelé à devenir un quartier stratégique aux portes de Paris.

« Marquant l'entrée de l'écoquartier des Docks, Influence 2.0 est un immeuble emblématique et de qualité offrant de grands plateaux de plus de 2 900 m², se réjouit Sigrid Duhamel, CEO de BNP Paribas REIM France. Nous sommes fiers de cette acquisition, particulièrement sécurisée dans le contexte actuel grâce à un locataire prestigieux et pérenne ainsi que pour sa localisation dans un quartier en mutation bénéficiant d'une double desserte des lignes 13 et 14. »

Véronique Bédague, présidente directrice générale de Nexity Immobilier d'entreprise, renchérit : « Nous sommes particulièrement fiers d'avoir mené à bien cette opération dans un contexte où l'activité économique subit un coup de frein général. C'est à la fois un signe de reconnaissance de la qualité de l'actif Influence 2.0 signé par Jacques Ferrier Architectures et occupé par la Région Ile-de-France à Saint-Ouen, qui confirme l'attractivité économique de son territoire aux portes de Paris. C'est aussi un signe de confiance en notre savoir-faire que nous témoigne BNP Paribas REIM France, en acquérant un produit durable à haute exigence environnementale (Démarche HQE Passeport Niveau Excellent, Breeam Very Good, RT 2012 -40 %). »