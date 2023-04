L’île Maurice fait valoir les atouts de son immobilier face à la concurrence

La perle de l’Océan indien peut compter sur la qualité de vie, la conscience des enjeux écologiques et sur ses dispositifs fiscaux et de résidence pour attirer une clientèle internationale.

L’ île Maurice n’a pas dit son dernier mot. Alors que le Portugal, l’Espagne mais aussi la Thaïlande ou Dubaï multiplient les appels du pied pour séduire une clientèle d’investisseurs immobiliers internationaux, cette destination traditionnellement appréciée des Français rappelle régulièrement les atouts qu’elle a à faire valoir. La clientèle hexagonale reste la première et 15.000 de nos compatriotes y vivent. Le mois dernier, Maurice effectuait sa tournée annuelle en France pour présenter ses dernières opportunités. L’occasion d’évoquer les nouveautés en matière de cadre réglementaire ou fiscal tout en découvrant les derniers projets de villas ou d’appartements proposés à la vente.

Ainsi, depuis plus d’un an la législation sur les conditions de résidence dans l’île s’est assouplie. Il suffit désormais d’investir 375.000 dollars pour disposer d’un permis de résidence, dispensant son détenteur de formalités administratives et lui permettant de travailler sur place. Mais surtout, pour les gros budgets, chaque tranche de 375.000 euros pour un même bien donne lieu à la délivrance d’un permis de résidence pour les enfants et/ou le conjoint de l’acheteur, marié ou non. Une évolution appréciable, même si elle est moins vitale pour une clientèle française que pour d’autres nationalités dont les déplacements sont plus difficiles.

Ni IFI ni taxation des plus-values

C’est ce même permis de résidence qui donne accès à la fiscalité locale pour les résidents fiscaux (qui passe la majorité de l’année ans l’île). Les salaires tout comme les bénéfices des sociétés y sont taxés au maximum à 15% et la TVA est au même taux. Enfin, une convention de non-double imposition permet de fiscaliser les revenus immobiliers uniquement dans le pays où le bien est détenu. Et à l’achat comme à la revente, il n’y a qu’une taxe gouvernementale de 5%, pas de taxe locale, ni foncière, ni d’habitation, rien de spécifique sur les plus-values et les biens ne rentrent pas dans l’ IFI .

Mais ce qui fait la différence, c’est surtout l’art de vivre local. «Notre client typique est un quinquagénaire, un entrepreneur qui a beaucoup travaillé et pris des risques et qui souhaite maintenant profiter de la vie, explique Christophe Piquet, directeur commercial chez Heritage villas Valriche. C’est souvent un golfeur et en tout cas quelqu’un qui est attaché au cadre magnifique de l’île. La nature, c’est le nouveau luxe.» Installées sur un immense domaine de 2500 hectares (le domaine de Bel Ombre avec son château emblématique, au sud de l’île), les villas Valriche sont des résidences de type IRS occupant 108 hectares. Le dernier projet de l’un des premiers domaines de ce type lancé dans l’île, s’accompagne de l’ouverture en décembre prochain d’un second golf.

Sur ce programme, il reste une vingtaine de villas à vendre et 6 à 7 terrains nus. Les prix sont à la hauteur du niveau de finition revendiqué: rien en dessous de 1,3 million de dollars. Pour ce prix, on peut s’offrir une résidence de 162 m² sur une parcelle de 600 à 700 m². La seule opportunité moins chère, c’est une villa, livrée en prêt-à-finir pour 950.000 euros. Et sinon, les modèles les plus luxueux, baptisés villas Bliss démarrent quant à eux à 3 millions de dollars pour grimper jusqu’à 4,3 millions. Ici, il s’agit de très grandes habitations de plain-pied (438 m²) sur de vastes parcelles de 1400 à 1800 m² offrant les meilleurs panoramas.

Réputée chère, l’île Maurice de par son insularité souffre encore plus que d’autres lieux des hausses de prix depuis la crise sanitaire. «Entre les matériaux, l’acheminement et le fait que les opérations se vendent en dollars, les coûts de sortie des opérations ont quasiment bondi de 25%» , estime Christophe Piquet. Pour faire passer cette pilule amère, il souligne que parallèlement les plus-values moyennes sur 10 ans dans ce secteur se sont élevées à 26%.

25% de hausse des prix

De son côté, 2Futures propose des prix plus bas, sur des appartements, il est vrai. Ce promoteur implanté sur place depuis 15 ans propose notamment des appartements sur le programme The Essence, dans le secteur de Trou aux Biches (au nord de l’île) dès 274.000 dollars (un tarif qui ne donne pas droit à un permis de résidence). Les prix pour les logements de 2 et 3 chambres grimpent jusqu’à près de 700.000 dollars et s’envolent jusqu’à 1,35 million pour un penthouse avec 3 chambres. Sur la côte Ouest, La Pirogue residences offre quant à elle 45 appartements et penthouses sans oublier une aire de baignade de plus de 400 m² et son bar de piscine. Il faut compter ici plus de 700.000 dollars pour un appartement de 2 chambres et même 1,8 million pour le grand penthouse de 4 chambres.

L’avantage de ces deux programmes, c’est qu’ils mixent un service hôtelier pour les propriétaires avec un système de gestion locative intégré. Une formule qui permet d’engranger des recettes tout en pouvant profiter de son bien (de manière illimitée pour The Essence et 60 jours au maximum pour La Pirogue residences). « Nos clients sont à la recherche de sérénité et bien-être, souligne Jeanne Desvaux de Marigny, conseillère vente en France pour 2Futures. Le service hôtelier est un vrai plus en ce sens tandis qu’avec la gestion locative on peut espérer louer son bien sur une période de 4 à 6 mois sans s’occuper de rien.»