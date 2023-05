L’IEIF publie l’édition 2023 de son étude des performances comparées des placements sur 40 ans (1982-2022)

Comme chaque année, l’IEIF a mis à jour son étude comparative des performances des différents placements sur de très longue période (jusqu’à 40 ans), mettant en perspective le rendement et le risque des classes d’actifs, en particulier immobilières, en fonction des cycles de marché et à l’aune des grandes crises qui ont marqué l’histoire financière : krach boursier de 1987, effondrement des valeurs technologiques en 2000-2001, grande crise financière de 2008, crise sanitaire du covid-19 en 2020, résurgence de l’inflation avec la guerre en Ukraine à partir de 2022, etc.

Les résultats sont parfois surprenants et selon les périodes considérées, la hiérarchie des performances n’est pas du tout la même.

L’immobilier s’impose globalement comme la meilleure classe d’actifs sur les 5 dernières années

Sur la période la plus récente étudiée par l’IEIF (entre 2017 et 2022), le poids de la pandémie de Covid-19 de 2020 puis de l’inflation en 2022, impriment leur marque sur la hiérarchie des rendements : avec 18,6% de performance globale (TRI ou taux de rendement interne), les locaux industriels (logistique et locaux d’activité) sont le segment immobilier extériorisant la meilleure performance – toutes classes d’actifs confondues – en raison de la hausse importante des valorisations, et plus récemment de la forte indexation des loyers. Le score réalisé par l’immobilier logistique est exceptionnel puisqu’ il est plus de 10 points au-dessus de celui du logement France (7,9%) et de l’immobilier de bureaux (7,6%).

Pour sa part, l’or monte sur la 2ème marche du podium avec un TRI de 8,1% sur la période 2017-2022. Les actions se positionnent à la 5ème place (6,9% de TRI). Le logement parisien (TRI de 4,2%) et les SCPI (TRI de 3,8%) tirent bien leur épingle du jeu sur cet horizon temporel récent, ainsi que les commerces dans une moindre mesure et malgré les restrictions sanitaires liées à la pandémie en 2020-2021 (TRI de 2,2% sur 2017-2022).

En résumé, sur les 8 placements ayant battu le taux d’inflation sur la période récente (2,1% par an en moyenne entre 2017 et 2022), 6 sont des placements immobiliers non cotés . En queue de peloton, on retrouve les obligations (TRI de -5,2%) prises à revers par la hausse des taux d’intérêt en 2022 et les foncières cotées (-9,4%) ayant souffert d’une forte désaffection en bourse. Ces deux placements sont les seuls à enregistrer une performance négative sur cinq ans avec le monétaire (-0,3%).

Sur 40 ans, les actions sont imbattables, mais l’immobilier truste aussi les meilleures places

Sur la plus longue période étudiée par l’IEIF (1982-2022), un premier élément vient rassurer les épargnants : tous les placements ont battu l’inflation qui est calculée à 2,1% en rythme annuel par l’institut, un chiffre équivalent à celui des cinq dernières années :

les actions avec un rendement annualisé (TRI) de 15,1% ;

les foncières cotées (11,5%) ;

le logement à Paris (10,8%) ;

les OPCI (9,4%) ;

les SCPI (8,3%) ;

l’assurance-vie (6,6%) ;

les obligations (4,5%) ;

le livret A (3,8%) ;

l’or (3,2%).

Sur les cinq meilleurs placements observés au cours des 40 dernières années, quatre sont à prédominance immobilière , ce qui confirme la capacité de cette classe d’actifs à absorber la plupart des cycles économiques et financiers. D'autre part, le score des actions confirme que sur très longue période, la performance est la juste rétribution du risque pris , ce placement étant particulièrement volatil avec certaines années de performance fortement négative : -40% en 2008 et au-delà de +54% en 1999.

Sur 15 ans, l’or prend la 1ère place, talonné par… l’immobilier !

Sur la période intermédiaire de 15 ans (2007-2022) étudiée par l’IEIF, l’or affiche une performance brillante de 7,4% (TRI), ce qui le positionne tout en haut du classement. Néanmoins, les six placements suivants – qui s’inscrivent donc entre la 2ème et la 7ème place – sont tous des placements immobiliers :

les commerces France (TRI de 7,2%) ;

la logistique France (TRI de 6,1%) ;

les bureaux France ;

le logement France ;

le logement Paris ;

les SCPI (5,7%).

Les actions n’occupent que la 8ème place du classement sur les 15 dernières années avec un TRI de 4% : la crise financière de 2008 ayant laissé de lourds stigmates, malgré le rattrapage des années 2010. Parmi l’ensemble des placements analysés par l’IEIF, seuls deux d’entre eux ne parviennent pas à battre l’inflation qui s’établit à 1,4% en rythme annualisé sur 15 ans : les obligations (avec un TRI de 0,9%) et le monétaire (avec 0,4%).