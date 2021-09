L'hôtel particulier d'Olivier Sarkozy à New York est en vente pour 10 millions

Le demi-frère de l'ex-président se sépare de la demeure qu'il rénovait avec son épouse Mary-Kate Olsen avant leur divorce.

C'était leur projet de couple. L'homme d'affaires Olivier Sarkozy, demi-frère de l'ex-président, s'était offert en avril 2014, juste avant son mariage, cette double maison de ville cossue du quartier de Turtle Bay à Manhattan. Les lieux avaient été achetés pour 13,5 millions de dollars (11,4 millions d'euros) à l'artiste David Deutsch, selon un article du New York Times. Un secteur recherché, non loin du Chrysler Building pour cette bâtisse de près de 800m² disposant d'un jardin, véritable oasis de verdure entourée de maisons et baignée de lumière. Dès novembre 2015, il lançait avec son épouse, l'actrice Mary Kate Olsen un ambitieux projet de rénovation de fond en comble des lieux.

Un projet qui ne sera jamais achevé puisque le couple n'a jamais occupé les lieux et son divorce vient d'être prononcé en janvier, cette année. C'est pourquoi la propriété est mise en vente actuellement par le réseau Sotheby's International Realty au tarif de 11,5 millions de dollars (9,75 millions d'euros). Une décote qui tient compte du fait que la maison n'est que partiellement rénovée et non habitable en l'état. Alors que la presse avait fait de cet hôtel particulier l'un des enjeux du divorce, l'agent immobilier en charge de la vente, Michael Bolla, confie au New York Times qu'Olivier Sarkozy était le seul propriétaire des lieux, il a acheté la propriété seul et la vend seul.

Plus de 100.000 dollars de taxe foncière

Pour l'instant, les lieux sont assez nus, bon nombre de murs ayant été abattus. Mais les éléments anciens spécifiques ont été conservés. C'est le cas notamment de la grande pièce de vie avec ses deux cheminées et son plafond à caissons délicatement travaillé offrant près de 7 mètres de hauteur sous plafond. En revanche, l'ascenseur et la piscine sur le toit ont été supprimés. Dernière chose à noter pour les acheteurs intéressés par cette demeure «historique» de 1920: la «property tax» annuelle, l'équivalent de notre taxe foncière, s'élève à 101.870 dollars, soit 86.315 euros. À raison de 8200 euros par mois, cela fait déjà un beau loyer...