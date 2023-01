L’étonnante raison de la mairie de Lyon pour augmenter la taxe foncière

La Ville de Lyon prévoit une hausse de la taxe foncière de 9% pour compenser la flambée des prix de l’énergie.

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales est un argument courant avancé par les maires pour augmenter la taxe foncière. Mais la Ville de Lyon a dégainé une justification pour le moins étrange pour justifier une hausse de l’impôt local de 9%, soit 5 euros par mois en moyenne: la « crise énergétique sans précédent ». La flambée des coûts de l’énergie, en particulier l’explosion du prix de l’électricité, et l’inflation, a alourdi la facture de la Ville d’au moins 30 millions d’euros, explique la mairie. La hausse de la taxe foncière en 2023 devra donc compenser l’explosion du coût de l’énergie.

Pour Maître Sylvain Grataloup, président de la chambre locale de l’Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi) de Lyon, ces 9% viennent s’ajouter aux 7% supplémentaires votés dans le projet de loi de finances. « Cela fait 16% en plus du taux qui était de 29% en 2022. On avoisine les 45% », alerte-t-il. Selon la Ville, il s’agit d’une hausse de la taxe foncière maîtrisée. « Nécessaire et maîtrisée, cette augmentation a pour but de maintenir de façon pérenne le niveau de service public, en développant sa qualité et poursuivant les investissements », argue Audrey Henocque, première adjointe au maire déléguée aux finances qui souligne le maintien des équipements municipaux: musées, bibliothèques et piscines, « sans aucune augmentation des tarifs ».

Ce à quoi Maître Sylvain Grataloup rétorque: « Les équipements collectifs bénéficient aux propriétaires et aux locataires mais là ce sont les propriétaires qui paient tout ». Il propose de « rendre une partie de la taxe foncière récupérable sur le locataire comme pour la taxe d’ordures ménagères », en lieu et place d’une augmentation de la taxe foncière pour les propriétaires.

Les propriétaires, des privilégiés?

La mesure prise par la mairie de Lyon concernera 30% des habitants, puisqu’un tiers des habitants est propriétaire d’au moins un logement. Les plus précaires seront exonérés de cette hausse ainsi que les propriétaires séniors de plus de 75 ans avec des revenus faibles et les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation aux adultes handicapées. Maître Sylvain Grataloup déplore que les propriétaires soient considérés comme des « privilégiés». «Le schéma du 19e siècle n’existe plus et pourtant on a un regard «très 19e» sur les propriétaires . D’abord il y a eu l’encadrement des loyers et maintenant la hausse de la taxe foncière ».

La Ville se compare à Marseille, à Nantes, à Istres et à Toulon qui ont toutes augmenté cet impôt local. Pour les propriétaires d’un 2-pièces de 40 m² à Lyon, l’augmentation sera de 33 euros par an, soit 2,75€ par mois. Pour les propriétaires d’un T3 de 75 m², la hausse sera de 43 € par an, soit 3,6 € par mois et ceux possédant un T4 de 100 m², devront s’acquitter de 178 € de plus, soit 14,8€ tous les mois, précise BFM Lyon. La décision, qui n’est pas sans rappeler celle prise par la maire PS de Paris Anne Hidalgo, en novembre , sera présentée au prochain conseil municipal, le 19 janvier. La maire de Paris invoquait alors la crise énergétique mais aussi le dérèglement climatique et l’impact du Covid-19 sur les finances de la Ville. Tous les arguments semblent bons pour justifier la hausse de la taxe foncière.