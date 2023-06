L’État accusé d’avoir faussé le calcul de l’encadrement des loyers

L’Union nationale des propriétaires immobiliers affirme que le calcul du loyer de référence dans les villes où les loyers sont encadrés est faussé car il intègre des logements dont les loyers sont fixés par l’État.

À Paris, à Lille, à Bordeaux ou à Montpellier, les loyers sont encadrés et ne doivent donc pas dépasser un certain seuil. Un loyer de référence, égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers, est alors attribué à chaque zone. L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) dénonce la méthode de calcul du loyer de référence.

Les loyers médians s’appuient, selon elle, sur les logements locatifs hors HLM à loyer libre mais aussi sur des logements dont les loyers sont fixés par l’État comme les logements qui ont fait l’objet d’une convention entre le propriétaire et l’Agence nationale de l’habitat (Anah) ainsi que les logements soumis au prêt locatif social privé, qui respectent un certain plafond de loyer. « On a faussé les moyennes. On rentre des loyers déjà fixés par l’État aux côtés des logements à loyer libre dans le calcul », pointe Frédéric Pelissolo, en charge de la politique de l’UNPI sur l’encadrement des loyers.

Plus de loyer représentatif du marché

« Se pose la question de la pertinence du calcul du loyer médian. Les arrêtés pris sont fondés sur des loyers médians calculés de manière erronée », assure Maître Alain Cohen-Boulakia, avocat de l’UNPI. Le loyer médian de référence ne correspondrait donc pas au marché. La proportion de loyers «non libres» dans chaque ville n’est pas précisée par les observatoires locaux des loyers. Elle peut donc plus ou moins fausser la moyenne calculée. Selon l’UNPI, ceci expliquerait pour quelle raison les loyers de référence arrêtés par les préfets sont inférieurs aux moyennes de marché.

L’association alerte aussi sur «l’effet larsen» de l’encadrement des loyers. Chaque année, de nouveaux plafonds sont indiqués en fonction des prix pratiqués. Les loyers encadrés les années précédentes sont pris en compte dans le calcul. Le loyer de référence ne sera plus calculé qu’à partir de loyers déjà plafonnés, le risque étant que le loyer de référence ne traduise plus du tout le loyer de marché. « On ne peut pas prendre en compte des loyers issus d’une fixation administrative. L’encadrement des loyers est censé partir d’un système de photographies des loyers avec des statistiques pertinentes sans faille sinon le calcul est vicié », expose Maître Alain Cohen-Boulakia.

L’Union nationale des propriétaires immobiliers a donc déposé un recours contre l’encadrement des loyers qui sera examiné par la Cour administrative d’appel de Paris prochainement. Reste à savoir ce qu’en pensera la Justice et si le mode de calcul de l’encadrement des loyers évoluera ou pas.