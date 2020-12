(Crédits photo : Pexels - Pixabay )

Les conditions d'octroi d'un prêt immobilier, resserrées il y a un an, viennent d'être assouplies par le Haut Conseil de stabilité financière. Le Smic augmente automatiquement de 15 euros par mois au 1er janvier 2021, sans « coup de pouce » du gouvernement. Sachez que vous devez actualiser votre taux de prélèvement à la source pour 2021 si vous l'avez modifié courant 2020. Il faut avoir au minimum 220 heures indemnisées au titre du chômage partiel pour valider un trimestre de retraite. Dès le 11 janvier, tous les propriétaires occupants pourront déposer un dossier pour bénéficier de MaPrimeRénov. La prime à la casse est maintenue telle quelle jusqu'à la fin du mois de juin 2021. Enfin, prenez garde à des sites non autorisés proposant des placements sur le marché des changes non régulé (Forex) et dans des produits dérivés liés aux crypto-actifs.

Sommaire:

Crédit immobilier: allègement des conditions d'octroi

Le Smic augmente de 15 euros par mois au 1er janvier 2021

Comment actualiser votre taux de prélèvement à la source pour 2021?

Retraite: au minimum 220 heures de chômage partiel pour valider un trimestre

MaPrimeRénov accessible à tous les propriétaires à partir du 11 janvier 2021

La prime à la casse est maintenue en l'état jusqu'à fin juin 2021

L'AMF et l'ACPR mettent en garde contre certains sites proposant des placements

Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) a assoupli les recommandations encadrant l'octroi d'un prêt immobilier, qui avaient été édictées à la fin de l'année 2019. Le taux d'effort maximal passe de 33% à 35% du revenu net de l'emprunteur. La durée maximale des prêts est étendue de deux ans dans le neuf, passant de 25 à 27 ans. Enfin, la marge de flexibilité accordée aux banques, concernant la part de nouveaux prêts pouvant s'écarter de ces meilleures pratiques, est portée de 15% à 20% et sera davantage ciblée sur la primo-accession. Ces recommandations ne font pas obstacle aux rachats et renégociations de crédits dès lors qu'ils permettent de réduire le taux d'effort ou la maturité des crédits, précise le HCSF.

Le Salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) augmente de 0,99% au 1er janvier 2021 pour atteindre 10,25 euros brut de l'heure, soit 1.554,58 euros par mois. Cela représente une hausse d'environ 15 euros par mois. Cette augmentation est uniquement liée à la revalorisation automatique calculée en fonction de l'inflation, le gouvernement ayant exclu cette année tout «coup de pouce» afin de donner la priorité à l'emploi dans un marché du travail fortement dégradé par la crise sanitaire. Ce nouveau montant s'applique en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. A Mayotte, le montant du Smic passera de 7,66 euros brut de l'heure à 7,74 euros au 1er janvier 2021.

Les modifications du taux de prélèvement à la source ne sont valables que pour l'année civile en cours. Si vous avez modifié votre taux de prélèvement en 2020, ce dernier expire donc le 31 décembre 2020. Pour le conserver en 2021 ou pour le modifier de nouveau, il faut se rendre sur votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr, en allant dans la rubrique «Gérer mon prélèvement à la source», puis «Actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus» et indiquer vos revenus estimés pour l'année 2021. Une fois la modification effectuée, les collecteurs ont un délai de deux mois pour appliquer le nouveau taux.

Pour éviter de pénaliser les salariés placés en chômage partiel en raison de la pandémie de Covid 19, les périodes d'activité réduite comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 seront comptabilisées pour les droits à la retraite. Un décret publié en décembre 2020 précise ce dispositif mis en place par la loi du 17 juin 2020. Ainsi, les assurés relevant du régime général de la Sécurité sociale et les salariés agricoles justifiant d'un minimum de 220 heures indemnisées au titre du chômage partiel pourront valider un trimestre. Pour le syndicat Force ouvrière, il s'agit là d'un alignement du régime d'activité partielle sur le chômage total en ce qui concerne la validation des trimestres pour la retraite de base.

La subvention MaPrimeRévov devient accessible à tous les propriétaires occupant leur résidence principale à partir du 11 janvier 2021. Déjà accessible depuis le 1er janvier 2020 aux propriétaires occupants sous conditions de ressources, MaPrimeRévov permet de financer les travaux d'isolation, de chauffage, de ventilation ou d'audit énergétique d'une maison individuelle ou d'un appartement en habitat collectif. Le montant de cette subvention varie en fonction des matériaux et des équipements éligibles dans la limite de 20.000 euros. Il est possible d'utiliser le simulateur Simul'aides, disponible sur le site faire.gouv.fr, pour évaluer le montant dont on peut bénéficier. MaPrimeRévov sera ouverte aux propriétaires bailleurs à partir de juillet 2021.

La prime à la conversion est maintenue dans ses conditions actuelles jusqu'au 30 juin 2021. L'objectif de cette prime est d'aider à l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion en échange de la mise au rebut d'un vieux véhicule. Le montant de la prime à la casse dépend du revenu fiscal du demandeur et du type de véhicule acheté. Les barèmes de cette prime varient de 1.500 euros à 3.000 euros pour l'achat d'un véhicule thermique neuf ou d'occasion et de 1.500 euros à 5.000 euros pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable, neuf ou d'occasion. A partir de juillet 2021, certains véhicules ne seront plus éligibles, comme les modèles Crit'Air 2, dont les diesels.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) viennent de mettre à jour leurs listes noires de sites proposant, sans y être autorisés, des investissements sur le marché des changes non régulé (Forex) et sur des produits dérivés dont le sous-jacent est constitué de crypto-actifs. Pour éviter les escroqueries, l'AMF recommande aux épargnants de s'assurer que l'intermédiaire financier en question figure bien au registre des agents financiers, recensant les établissements financiers autorisés à opérer en France. L'ensemble des sites non autorisés est régulièrement mis à jour et disponible sur le site internet de l'AMF.