L’Espagne veut à son tour encadrer les loyers

Le gouvernement espagnol s’apprête à adopter une série de mesures pour enrayer l’envolée des loyers.

Le gouvernement espagnol va dévoiler une série de mesures destinées à réguler les loyers, dans le cadre d’un accord entre les deux partis de la coalition de gauche au pouvoir ouvrant la voie au projet de budget. Les prix de l’immobilier résidentiel ont fortement grimpé durant la crise sanitaire en Espagne, en raison d’un déséquilibre entre la demande et l’offre de logement.

Entre 2015 et 2020, ils ont grimpé de 28%, d’après Eurostat. Idem pour les loyers qui ont flambé de plus de 53% entre 2014 et 2020 dans le pays, selon le portail immobilier Idealista. Avant de reculer de près de 3% en 2021. Cette situation avait poussé les habitants de plusieurs villes à manifester au printemps pour réclamer un encadrement des loyers.

Les mesures ont été entérinées au terme de négociations tendues entre le Parti socialiste du premier ministre Pedro Sanchez et son allié de gauche radicale Podemos. Elles doivent être adoptées officiellement jeudi en conseil des ministres et vont permettre une «avancée sans précédent» dans l’accès au logement de tous les habitants, et notamment des personnes «les plus vulnérables», dont «les jeunes», a assuré Pedro Sanchez lors d’un forum économique. Selon la ministre de l’Égalité Irene Montero, membre de Podemos, parti de la gauche radicale, le texte va notamment «obliger les grands propriétaires à baisser le prix des loyers» en cas de niveau «abusif». Cela va permettre de «lutter contre les spéculateurs», a-t-elle jugé sur Twitter.

Le gouvernement n’a pas précisé à ce stade la nature du mécanisme qu’il entendait mettre en œuvre pour encadrer ces loyers, ni le type de propriétaires qui seront concernés. Mais cette mesure pourrait se traduire par un encadrement des loyers pour les propriétaires de plus de 10 logements, sur la base des indices de référence des loyers, mis en place en 2020, selon le quotidien El Pais. Outre cette mesure, une «loi sur le logement» devrait entériner la construction de près de 20.000 logements sociaux - avec la réhabilitation de «quartiers entiers», selon l’exécutif - pour un montant d’un milliard d’euros.

Elle prévoit également des subventions pour les propriétaires acceptant de réhabiliter leurs logements, et des aides de 250 euros par mois pendant deux ans pour les jeunes disposant de ressources limitées. «Pour les familles les plus vulnérables», ce dispositif pourra «être complété par des aides plus directes pouvant aller jusqu’à 40%» du loyer, a précisé le gouvernement.