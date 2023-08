L’envolée des prix contraint ces habitants à vivre sur des bateaux

Les bateaux habités à l’année dans le port de plaisance de Rochefort ont vu leur nombre doubler en 5 ans. La forte augmentation des loyers en centre-ville explique cette hausse record.

Les 300 bateaux amarrés au port de plaisance de Rochefort, en Charente-Maritime (17), ne servent pas uniquement lors de la période estivale, pour le plaisir des vacanciers. Une quarantaine est habitée à l’année, soit deux fois plus qu’il y a 5 ans. En cause? La flambée des prix de l’immobilier (+8% en 1 an et + 51% en 5 ans) qui contraint les habitants à vivre sur des bateaux faute de pouvoir payer un logement. Selon un habitant qui a acheté un bateau en 2005, 5000 euros suffisent pour devenir propriétaire d’un « vieux rafiot » alors qu’il faut compter plus de 2700 euros le mètre carré pour un bien immobilier dans la ville.

Quant à la location d’un simple studio de 20 à 25 m² dans le centre-ville, il faut compter environ 500 à 600 euros par mois. Au port, Claude paie son emplacement 250 euros. À cela s’ajoutent 30 euros d’électricité chaque mois. Il a donc préféré investir dans un bateau, sa retraite s’élevant à 860 euros, comme le rapporte Sud-Ouest .

Le responsable du port de plaisance, Ivan Poinot, a récemment vu des habitants venir s’installer dans des voiliers de 6 mètres, soit l’équivalent d’un logement de 7 mètres carrés. Une habitation de petite taille donc mais c’est la seule alternative qu’ont trouvée certaines personnes face à la hausse de la demande, dont celle des habitants de la Rochelle, qui ne peuvent plus se loger. Un studio coûte environ 800 euros par mois à La Rochelle, selon Florence Alluaume, conseillère déléguée à l’habitat social de la Ville de Rochefort.

Un impact sur le prix de l’eau et de l’électricité

Cette augmentation du nombre de bateaux habités à l’année a un impact sur le coût de l’eau et de l’électricité. Les usagers versaient une somme proportionnelle à la taille de leur bateau mais avec l’inflation ce forfait mensuel ne suffit plus à couvrir les dépenses du port. Ce dernier va être équipé de 80 bornes connectées, une opération coûteuse (environ 290.000 euros). Ainsi, les habitants paieront en fonction de leur consommation. De quoi dissuader certains d’emménager sur un bateau et amplifier encore la crise du logement?