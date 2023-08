L’envie de déménager des Français s’est sacrément calmée

Seuls 12% des Français envisagent de quitter leur région entre mars 2021 et juin 2023, d’après une étude du courtier Empruntis. La Bretagne a un peu moins la cote tandis que la région PACA gagne des adeptes.

Le confinement semblait avoir dopé les envies de déménager des Français, un quart déclarant vouloir déménager en 2021 , un bond de 10 points par rapport à 2020, selon le baromètre 2021 réalisé pour l’Officiel du déménagement par Opinionway. Aujourd’hui, les envies d’ailleurs des Français n’ont pas explosé, selon une étude sur les régions où les Français ont envie d’acheter, de l’expert en crédit et en assurance Empruntis, menée à partir de plus de 600.000 simulations effectuées sur le site d’Empruntis. Seules les intentions d’achat de résidences principales et de résidences secondaires sont prises en considération dans cette étude, les recherches d’investissement locatif ayant été exclues.

L’herbe ne serait donc pas plus verte ailleurs? En tout cas, la part des Français qui se projettent hors de leur cadre de vie reste limitée, que ce soit pour l’achat d’une résidence principale ou d’une résidence secondaire: 12% ont l’intention de changer de région entre mars 2021 et juin 2023. Ce qui reste toutefois plus élevé qu’en 2019 où 10,7 % des Français envisageaient de changer de région. En ce qui concerne les Français souhaitant quitter leur département lors de leur achat immobilier, Empruntis en dénombre 24% (contre 23,4 % en 2019). « Ce n’est pas la grande révolution. La crise sanitaire n’a pas transformé le monde. Pour autant, on observe un mouvement de fond, une recherche d’une certaine qualité de vie en bord de mer ou à la montagne, que la crise a seulement confortée », relève Cécile Roquelaure, directrice des études chez Empruntis.

Le facteur prix

Les régions les plus attractives sont l’Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’Île-de-France, avec 27% des intentions d’achat post-crise sanitaire, gagne même du terrain (26% avant la crise et 25% en 2015). Ce sont les moins de 30 ans pour lesquels les envies de mobilité ont le plus augmenté (6,8% avant la crise versus 8,8% après).

Les 3 régions auxquelles les Français restent le plus fidèles laissent la part belle à la nature, mer et/ou montagne: Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette dernière ne faisait pas partie du top 3 avant la crise sanitaire mais sa situation en bord de mer a su en convaincre plus d’un de rester. La Bretagne, qui occupait la position de la région Paca dans le classement avant le Covid, ne fait plus partie du top 3 des régions auxquelles les Français restent le plus fidèles. Le manque de biens et l’évolution des prix ont refroidi les Français.

De même, en Île-de-France, le facteur prix pèse dans la balance. La région, qui fait partie des zones les plus attractives, est en même temps dans le top des régions que les Français veulent le plus quitter (en 2e position après le Centre-Val de Loire). L’exode urbain ne semble donc pas encore prévu pour tout de suite. « On observe un rééquilibrage. La Seine-Saint-Denis, moins sensible à la hausse des prix, progresse alors que les Yvelines, un département qui était extrêmement attractif, chute dans le classement des départements les plus attractifs d’Île-de-France (-4 places) », souligne Cécile Roquelaure.