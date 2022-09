L’école des Prix Nobel à Paris s’offre un méga-lifting à 232 millions d’euros

La façade en briques rouges historique de l’Espci, dans le 5e arrondissement de Paris, sera conservée, mais les surélévations existantes seront démolies.

Démolir ou rénover en ne touchant pas un iota du bâtiment d’origine, telle est la question controversée à laquelle la célèbre architecte Anne Démians a dû répondre. « Fallait-il ne rien toucher de l’existant et réparer ce qui était en place et empêcher l’extension naturelle de l’école? Ou fallait-il admettre de conserver uniquement ce qu’il y avait de plus intéressant de son histoire ?» s’interroge-t-elle à propos de l’École supérieure de physique et de chimie industrielles, Espci, devenue vétuste.

L’architecte a donc pris le parti de conserver la façade historique en briques rouges du bâtiment situé rue Pierre Brossolette et donnant sur la place Alfred Kastler, en plein cœur du 5e arrondissement de Paris, qui date de 1932, comme « socle d’une mémoire solide », avec ses mosaïques et ses portraits de chercheurs, tout en retirant les surélévations des corps de bâtiments des années 70 et des années 2000. En libérant 7500 m² de locaux en cœur d’îlot, l’architecte constitue un vrai espace vert de 4100 m², des bâtiments qui seront d’ailleurs restitués à la ville de Paris, l’Espci étant une des rares écoles sous la tutelle de la ville.

Une construction en spirale

Seule modification de la façade en briques: l’entrée principale sera basculée de la rue Vauquelin à la place Kastler. Cette nouvelle entrée sera de plain-pied et permettra un accès à tous. « La façade en briques était une belle endormie qui attendait qu’on la mette en avant », souligne l’architecte. Des portiques contemporains en aluminium larmé et en verre viennent surmonter la façade sur trois étages.

Anne Démians souhaite donner une cohérence à cet ensemble en proposant une construction en spirale, de l’extérieur vers le cœur d’îlot, symbole de l’esprit bouillonnant de l’école, en perpétuelle recherche, et qui ne compte d’ailleurs pas moins de six prix Nobel dont Marie Curie: « La spirale symbolise une mise en mouvement saturnien. On ne reste pas sur les acquis. On essaie de trouver la dimension symbolique des choses », se projette-t-elle. Une circularité qui facilite les déplacements des enseignants-chercheurs et des étudiants. Les élèves profitant d’un enseignement expérimental, les laboratoires de recherche et les salles d’enseignement sont regroupés dans le même anneau, à proximité les uns des autres.

Quant aux bureaux des chercheurs, ils sont rassemblés au centre de la spirale, autour du jardin. « Le mode open space n’a pas été choisi. Cela n’aurait eu aucun sens, nous avons besoin de calme et donc de bureaux fermés », assure Dimitri Roditchev, enseignant-chercheur à l’ESPCI qui a contribué au projet. « Un bâtiment fonctionnel et élégant » donc, comme le souligne Anne Démians. Coût total du projet? 232 millions d’euros, financés à plus de 80% par la Ville de Paris, l’un des plus grands investissements de la précédente mandature d’Anne Hidalgo (PS) et de sa mandature actuelle. L’école devrait profiter de sa toute nouvelle structure en 2026. « Une sobriété universitaire » en somme, loin « d’une écriture bavarde », pour Anne Démians, afin de rendre les locaux évolutifs et adaptables à souhait.