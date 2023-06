L’avenue de la Grande Armée rêve de tout changer d’ici 7 ans

A l’horizon 2030, cette artère parisienne, chaînon manquant entre les Champs-Élysées, la porte Maillot et le bois de Boulogne, pourrait bien connaître une profonde mutation.

Dans le prolongement du projet «Réenchanter les Champs-Élysées» et en attendant que les travaux de la porte Maillot s’achèvent en 2024, il reste une artère parisienne qui n’a connu aucun grand réaménagement depuis un siècle. Connue notamment pour avoir longtemps abrité le siège social du constructeur Peugeot , l’avenue de la Grande Armée va enfin avoir droit à son lifting. En l’occurrence, plutôt que de légers changements cosmétiques, cette voie qui est le véritable tronçon central de «l’Axe majeur» reliant la pyramide du Louvre à la Grande Arche de La Défense aura droit à une profonde mutation.

S’étendant sur 775 mètres, cette avenue avait connu son heure de gloire. Emblème de la Belle époque, l’endroit avec ses 70 mètres de larges était devenu l’une des promenades préférée des Parisiens avec ses voies ombragées et son accès vers le bois de Boulogne . C’est aussi rapidement un «temple des mobilités», célébrant le vélo avec de nombreux fabricants de cycles mais aussi la première piste cyclable de France et même les premiers Tour de France qui démarrent et s’achèvent ici. Sans oublier le métro, le tramway et bientôt les magasins de moto. Mais il faut bien reconnaître que l’époque de la voiture triomphante lui est bien moins favorable, transformant progressivement l’endroit en une autoroute urbaine.

Connexion perdue avec le bois de Boulogne

C’est l’architecte Philippe Chiambaretta et son cabinet PCA Stream qui a été missionné par le comité Grande Armée pour mener à bien la mue de cet axe parisien. Un gage de continuité puisque ce «chaînon manquant» connecte les Champs Élysées à l’avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine (92), deux autres axes dont la transformation a été confiée à la même équipe. Parmi les idées directrices du projet, l’architecte souhaite principalement recréer cette connexion perdue avec le bois de Boulogne tout en créant sur place un temple des nouvelles mobilités (électriques notamment). Et toujours en référence au glorieux passé des lieux, l’équipe compte recréer la promenade plantée historique, ce qui permettrait à terme de disposer d’un itinéraire de 6 kms du Louvre à La Défense.

Il faut bien reconnaître cependant que si la Ville par l’intermédiaire du premier adjoint Emmanuel Grégoire s’est montrée « très enthousiaste » quant à ces perspectives, rien n’est gravé dans le marbre. Car si le projet est estampillé «Vision 2030», avec des orientations qui semblent réalisables dans ce calendrier, rien n’est arrêté pour l’instant. Parmi les propositions concrètes (voir diaporama en illustration principale), le projet compte libérer les trottoirs du stationnement non autorisés des 2-roues et piétonniser les contre-allées après les avoir végétalisées. Les vélos retrouveraient toute leur place avec deux véritables doubles pistes cyclables unidirectionnelles, tandis que la circulation des voitures et des bus passerait à quatre voies.

Côté équipement, le projet imagine des salons végétaux,des terrasses estivales, des pavillons (démontables et modulables), sans oublier des lieux d’exposition et même un belvédère qui viendrait se poser sur un prolongement de la couverture du tunnel de l’Étoile. Ambition avouée de Philippe Chiambaretta, refaire de cette avenue de la Grande Armée, une «porte des plaisirs» parisiens. On trouverait notamment une aire de jeux géante sur le parcours, des accès sécurisés vers le bois de Boulogne et le Jardin d’acclimatation ou encore la première «méga-station» de mobilités douces, un accès direct en pente douce sous la dalle de la porte Maillot qui pourrait accueillir 3000 places de vélo.