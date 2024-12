L’artiste Nicène Kossentini remporte le Richard Mille Art Prize

Sous le dôme constellé des 7 852 étoiles en acier du Louvre Abu Dhabi, Alexandre Mille accueille une cinquantaine de convives triés sur le volet, mêlant clients privilégiés et figures majeures de la culture. La table, évoquant l'œuvre emblématique Dinner Party de Judy Chicago, promet une expérience hors du commun.

Dès les premières notes de ce dîner avant-gardiste, les invités sont transportés. En guise d'amuse-bouche, un visage orné de pétales fluorescents, à consommer sans couvert, comme un défi sensoriel. Une entrée théâtrale et audacieuse qui signe l'incursion retentissante de Richard Mille au cœur du monde de l'art.

Indissociable de l'univers automobile et du sport, avec lesquels elle partage des valeurs de performance et de résistance en conditions extrêmes, la marque s'est imposée grâce à ses mouvements conçus comme des moteurs et à ses montres ultralégères (moins de 4 grammes), capables de survivre aux coups droits fulgurants de Rafael Nadal. Mais l'horloger explore désormais un nouveau territoire : le milieu de l'art. Un champ déjà largement investi par la concurrence, où la marque entend se démarquer par sa double signature : audace et excellence – quitte à ne pas faire l'unanimité !

Cette incursion dans le monde de l'art à travers des partenariats