L'arnaque au faux livret d'épargne a coûté 130 000 euros à ce Réunionnais

Les escrocs s'inspirent de sites internet réels pour créer de fausses plateformes et arnaquer des internautes. Photo d'illustration. (FREE-PHOTOS / PIXABAY)

Un habitant de La Réunion a investi dans ce qu'il pensait être un placement financier reposant sur l'achat de chambres d'Ehpad. Un rendement annuel de 5% lui avait été annoncé. Après plusieurs versements, l'homme a perdu les 130 000 euros investis. Il a porté plainte. Plusieurs arnaques de ce type ont fait des victimes sur l'île.

Les cas d’escroqueries au faux livret d’épargne se sont récemment multipliés à La Réunion. Un habitant de Saint-Denis (La Réunion) a ainsi perdu 130 000 euros après avoir été victime d’une de ces arnaques, rapporte Réunion Première . Il a porté plainte. Tout a commencé en juin 2022 sur internet, où son attention a été attirée par une proposition d’informations sur un produit d’épargne attractif.

Des versements au Portugal

Le Dionysien a laissé ses coordonnées en ligne afin de recevoir des renseignements. Il a alors été contacté par une personne qui a établi pour lui diverses simulations de placements financiers. Cet individu a ensuite proposé à l’épargnant d’ouvrir un compte en y déposant 50 000 euros. C’est que qu’à fait l’intéressé, virant l’argent sur un compte au Portugal dont il avait reçu le RIB.

Via une application mobile, le Réunionnais a ensuite effectué des versements supplémentaires pour investir dans des chambres d’Ehpad. Ces dernières étaient proposées à 47 500 euros pièce. Un rendement annuel de 5% lui était promis par son interlocuteur, avec qui l’épargnant avait eu l’impression d’établir un rapport de « bonne confiance » , a-t-il témoigné. Mais l’homme raconte avoir vite déchanté.

Une issue plus qu'incertaine

Il a notamment été alerté par sa banque, qui soupçonnait une arnaque. Aujourd’hui, le Dionysien est loin d’être certain de pouvoir récupérer l’argent détourné. Il attend l’éventuelle identification du ou des responsables de l’escroquerie. Les spécialistes conseillent aux Réunionnais la plus grande méfiance en cas de démarchage. Ils recommandent aussi de ne pas se lancer dans des projets d’épargne entièrement en ligne.

Des arnaqueurs sévissent en effet sur l’île. Ils s’inspirent de sites internet développés par des acteurs existant bel et bien dans des secteurs tels que les parkings, le vin ou les Ehpads et créent leurs propres plateformes. Les malfaiteurs se font ensuite passer pour ces entreprises et abusent de la confiance d’internautes.