L’Arménie s’offre l’ancien hôtel particulier de Valéry Giscard d’Estaing pour 23 millions d’euros

Après être passée pendant quelques mois entre les mains de Charles Beigbeder, cette propriété atypique du 16e à Paris change à nouveau de propriétaire.

Rebondissement autour de la rocambolesque vente de l’ancien hôtel particulier de Valéry Giscard d’Estaing . Cette résidence personnelle de 1226 m² (dont environ 1000 m² habitables, sur deux niveaux), où a vécu l’ancien président de la République pendant près de 60 ans, avait trouvé preneur il y a un an. Mais le nom du nouvel acquéreur n’avait pas été dévoilé. Il ne s’agissait pas de Nexity, contrairement à ce qu’avait annoncé France Cadastre, une obscure société privée qui n’a rien à voir avec le site cadastre.gouv.fr qui dépend de Bercy. En réalité, c’est Charles Beigbeder, fondateur d’un fonds dédié aux start-up spatiales , qui s’est offert cette propriété, située rue Bénouville, près de la Porte Dauphine, (Paris 16e) pour 19 millions d’euros, en juin 2023.

Le patron de la société de gestion d’actifs Audacia n’en est pas resté longtemps propriétaire. Un peu plus d’un an après s’en être emparé, Charles Beigbeder s’est déjà séparé de l’ancien hôtel particulier acquis via la société Pavillon de Lamballe (spécialisée dans l’acquisition, la reconstruction et la revente de biens immobiliers) détenue par son family office Gravitation, a annoncé au Figaro le réseau immobilier Sotheby’s en charge de la vente, confirmant une information de CF News. « Le vendeur voulait le garder mais il y avait plus de travaux que prévu. L’acte de vente a été signé il y a huit jours et régularisé », affirme Frank Sylvaire, directeur associé de Paris Ouest Sotheby’s Realty. Avec à la clé une plus-value de quatre millions d’euros pour le vendeur. « Si vous enlevez les frais financiers, les travaux, les frais d’agence et de notaire, il y a très peu de plus-value s, explique Frank Sylvaire. Disons que chacun y a trouvé son compte. Ces biens sont rares, c’est le bon timing. »

L’Arménie, voisine de la Russie

En réalité, un accord entre le vendeur et l’acheteur a été trouvé dès le mois de février 2024, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères de l’Arménie. C’est en effet cette petite République de moins de trois millions d’habitants qui a acquis cette demeure des années 20, dotée d’un jardin de 500 m² et d’une terrasse de 42 m². « Trois pays étaient intéressés mais c’est l’Arménie qui s’est montré le plus convaincant et le plus sérieux », confie Frank Sylvaire qui a dû faire « 10-12 visites » à ses représentants. L’Arménie va y installer son ambassade française, actuellement basée rue Viète, dans le 17e arrondissement de Paris, près du Parc Monceau, mais dont le pays est locataire. En déménageant rue Bénouville, l’Arménie va ainsi compléter la longue liste des ambassades qui se trouvent boulevard Lannes ou à proximité, à l’instar de celle de la Russie. « Dès qu’un bel hôtel particulier d’au moins 700 ou 800 m² est sur le marché, ça fait généralement mouche auprès des pays qui veulent devenir propriétaires de leur ambassade », conclut Frank Sylvaire.