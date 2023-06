L’arbre de son voisin déborde sur sa propriété, il le fait abattre par décision de justice

La cour d’appel de Colmar a décidé de faire abattre le séquoia, considérant l'arbre comme un trouble de voisinage excessif. (Hans Braxmeier / Pixabay )

Un séquoia vieux de plus d'un siècle et haut de plus de 25 mètres est en cours d'abattage depuis mardi 27 juin 2023 à Mulhouse (Haut-Rhin). Au cœur d'un conflit de voisinage, sa destruction a été ordonnée par un arrêt de la cour d’appel de Colmar.

Les habitants du chemin des Philosophes, à Mulhouse (Alsace) se sont attristés, mardi 27 juin, de constater les débuts des travaux d'abattage d'un séquoia géant. Comme le relate L'Alsace , l'arbre vieux de plus de 100 ans possède une circonférence de plus de six mètres à la base, ce qui rend la tâche peu aisée.L'entreprise Elagage et Paysage du Haut-Rhin (EPHR), chargée des travaux, a utilisé une énorme grue pouvant soulever jusqu'à 1,5 tonne en extrémité. Le coût total de l'opération est estimé à 10 000 euros. « Ce chantier fait partie des plus gros démontages que j’ai eus à faire, surtout pour un arbre en parfaite santé » , a témoigné un des associés de la société.

Un danger lors des orages

Et pour cause : le séquoia géant est la victime d'un conflit de voisinage qui fait rage depuis des années, expliquaient nos confrères , samedi 24 juin. Il se dresse dans le jardin d'une propriété mais il pose problème. En effet, cet arbre qui mesure plus de 25 mètres de haut dépasse sur la maison voisine.

Les propriétaires de cette dernière se plaignent de devoir nettoyer les rameaux qui chutent et du danger représenté par certaines branches, pesant jusqu'à 150 kilos. « Aujourd’hui, avec mon épouse, on part se réfugier à la cave quand il y a beaucoup de vent ou un orage, on craint un drame » , témoigne le propriétaire.

« Je ne suis pas un fossoyeur d’arbres »

Le couple à qui appartient le sequoia assure avoir déjà dépensé plus de 12 500 euros en quelques années, notamment pour l'entretien du sequoia et d'un deuxième, protégé, lui, par le PLU. Après avoir alerté la Ville, sans conséquence, le voisin a saisi la justice.

La cour d’appel de Colmar a décidé le 28 novembre 2022 de faire abattre le séquoia, jugeant le différend de voisinage irréconciliable et considérant l'arbre comme un trouble de voisinage excessif. « Ce n’est pas un caprice de ma part et je ne suis pas un fossoyeur d’arbres » , s'est défendu le plaignant devant l'émotion suscitée par l'abattage. Il a également affirmé avoir planté sept autres arbres sur sa propriété... dont un séquoia géant.