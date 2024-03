L’appartement parisien de Karl Lagerfeld a été vendu 10 millions d’euros

Mis à prix 5,3 millions d’euros aux enchères, ce bien de 260 m², avec vue plongeante sur la Seine et le Louvre, a suscité l’intérêt des acheteurs.

Un trois-pièces de 260 m² doté d’un dressing de plus de 50 m², vue plongeante sur la Seine, le Jardin des Tuileries et le musée du Louvre: l’appartement privé parisien du couturier Karl Lagerfeld , décédé en février 2019, a suscité la convoitise des acheteurs ce mardi, lors d’une vente aux enchères . Mis à prix 5,3 millions d’euros, ce bien, situé au 17 quai Voltaire, dans le 7e arrondissement de Paris, a été cédé pour 10 millions d’euros, selon nos informations. Soit près de 38.500 euros le m². Un prix moyen deux fois plus élevé que les 19.222 euros que coûte un logement à cette adresse prestigieuse, selon Meilleurs Agents. « Ce bien immobilier, autrefois utilisé, entre autres, comme atelier de création par Karl Lagerfeld, a été le théâtre de ses créations iconiques, offrant un lieu propice à son inventivité », soulignent les notaires en charge de la vente.

Campé au troisième étage d’un immeuble du 17e siècle, qui en compte six au total, cet appartement atypique a été refait par le couturier allemand qui avait opté pour un style avant-gardiste, avec ses panneaux en verre sablé. La pièce principale de 120 m² comprend de nombreux linéaires de bibliothèque rétroéclairés. Son espace de nuit sur cour est doté d’une chambre aux cloisons amovibles. Sans compter le dressing où Karl Lagerfeld avait l’habitude entreposer ses collections de vêtements dernier cri mais aussi une imposante bibliothèque, le couturier étant un fervent lecteur. « Je ne peux pas vivre sans livre », aimait à rappeler l’ancien directeur artistique de Chanel, qui a même ouvert sa propre bibliothèque en 1999 consacrée à des ouvrages dédiés à la photographie, à l’architecture, au design, aux jardins et à la mode.

La vente n’est toutefois pas définitive. Comme toute vente aux enchères, un délai de dix jours est accordé aux retardataires qui seraient intéressés par le bien. Dans ce cas, ils doivent faire une offre supérieure de 10% à l’enchère gagnante, pour espérer acquérir l’appartement de l’illustre Karl Lagerfeld.