L’appartement de Jean Racine à Saint-Germain-des-Prés, une adresse secrète et controversée, est en vente

L’appartement de la rue Visconti, dans le 6e arrondissement de Paris, dont l’identification a fait couler beaucoup d’encre est affiché à 2,6 millions d’euros.

Le 24 rue Visconti, dans le 6e arrondissement de Paris, au cœur du quartier Saint-Germain-des-Prés, a eu l’honneur d’abriter en son sein, Jean Racine. L’écrivain s’éteignit en 1699 dans cette demeure de 130 m² et sa terrasse arborée de 35 m². L’appartement de plain-pied avec sa propre entrée et son studio indépendant de 20 m² est proposé à la vente par l’agence Varenne , au prix de 2,6 millions d’euros.

Pendant longtemps, les historiens ont hésité sur l’adresse exacte de l’auteur de Phèdre et de Bérénice . Ils n’avaient aucun doute sur le nom de la rue, rue Visconti. Seulement, ils hésitaient entre le numéro 13 et le numéro 21. C’est en 1914 qu’un bibliothécaire de la Ville de Paris déterre un plan de 1696 recensant les habitants notables du quartier. Jean Racine en fait partie. Et son nom figure non pas au 13 ni au 21 mais sur une parcelle allant de la porte du 24 jusqu’à l’angle de la rue Bonaparte.

Le bibliothécaire prévient l’historien André Hallays de sa découverte. Stupéfait, il enquête, consulte des archives et tente de démêler le vrai du faux. André Hallays découvre que Mareschal, chirurgien de Louis XIV, louait sa maison à Jean Racine, d’après une quittance de loyer de 1699. « Item, une quittance signée : Mareschal, du 3 février 1699 au dit sieur Racine de 487 livres 10 s pour une demie année escheue le dernier décembre 1698 de la maison où le dit sieur Racine est décédé », mentionne la quittance.

«Une part vivante du patrimoine français»

« Racine est mort dans une maison qui au XVII e était située entre l’immeuble qui porte aujourd’hui le numéro 24 dans la rue Visconti et celui qui fait l’angle de la rue Bonaparte n°19. Cette maison a été démolie et est maintenant remplacée par une cour et de petites constructions modernes pour la plupart et qui dépendent du n°19 », pour Hallays. En 1932 dans La Maison de Racine et la rue Visconti , Paul de Beauchêne contredit André Hallays en affirmant que la maison de Racine est bien l’actuel immeuble du 24, rue Visconti, avec ses deux grandes chambres dotées de salles de bains. Il reprend la description donnée par l’inventaire après décès de Racine et la fait coïncider avec le bâtiment actuel.

Une plaque commémorative a trôné plus de 70 ans au 21 rue Visconti avant que l’on déplace au numéro 24 la plaque de marbre blanc indiquant « Ici mourut Racine le 21 avril 1699 ». À voir cette plaque commémorative, on ne se doute pas qu’il a fallu autant de temps pour déterminer l’adresse exacte de Racine. « Ce que nous vendons, ce n’est pas un simple appartement : c’est une part vivante du patrimoine français. Le 24, rue Visconti est une adresse rare, où la pierre conserve la mémoire des mots », analyse Julien Meguidech, directeur de Varenne, spécialisée dans l’immobilier haut de gamme.