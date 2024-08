L’ancienne maison de Serena Williams est à vendre... sans terrain de tennis

La star américaine de tennis a vécu dans sa propriété à Los Angeles pendant 13 ans. Aujourd’hui, son ancienne demeure est à vendre pour 13,5 millions de dollars.

Serena Williams ne cesse de faire parler d’elle. La semaine dernière, elle a posté un tweet dénonçant l’accueil du palace The Peninsula Paris, un hôtel parisien 5 étoiles, qui lui a refusé l’accès au rooftop, alors qu’elle profitait de la Ville Lumière pendant les Jeux Olympiques. Aujourd’hui, c’est son ancienne maison avec piscine, à Los Angeles, dans le quartier Bel-Air, qui est mise en lumière. Elle est à vendre 13,5 millions de dollars (soit plus de 12 millions d’euros), sur le site de Sotheby’s International Realty . C’est quasiment deux fois plus que le prix de vente affiché en 2006 (6,6 millions d’euros) quand la star de tennis avait fait l’acquisition de cette propriété.

La joueuse de tennis américaine a vécu, de 2006 à 2019, dans cette maison coloniale de 566 mètres carrés, dotée de 6 chambres et autant de salles de bain. Pendant ces treize années, elle a pu profiter d’une bibliothèque, d’une salle de cinéma, d’une grande luminosité grâce aux larges fenêtres donnant sur l’espace extérieur, d’un garage et d’une terrasse sur le toit. La demeure érigée en 1935 bénéficie de la climatisation. Mais, étonnamment, on ne trouve pas l’ombre d’un court de tennis. Peut-être que la championne américaine souhaitait couper avec sa vie professionnelle lorsqu’elle rentrait chez elle le soir, après avoir disputé un tournoi.

Elle semblait chercher une certaine quiétude dans ce lieu aux tonalités blanc crème, très apaisant. La végétation luxuriante de la cour arrière avec ses arbres majestueux offre un cadre ressourçant. Retirée de la ville, cette demeure est le lieu idéal pour souffler après un match de tennis. Aujourd’hui, la propriété appartient à l’architecte d’intérieur Rodrigo Vargas qui souhaite s’en séparer, moins de quatre ans après avoir acheté à Serena Williams une maison dont la valeur était estimée 12 millions d’euros.