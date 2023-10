L’ancienne maison de Jackie Kennedy en vente aux enchères le 10 octobre

Jackie Kennedy, l’ancienne première dame des États-Unis a vécu un an dans une maison du 18e siècle à Washington DC. Sa propriété est en vente aux enchères.

Jackie Kennedy, l’ancienne épouse du président des États-Unis , John Kennedy, a vécu dans une maison du 18e siècle à Georgetown, à Washington DC, à partir de 1963, après le tragique assassinat de son mari. Un bref séjour d’une durée d’un an seulement, les paparazzis envahissant trop souvent les abords de la propriété. Jackie Kennedy a ensuite déménagé à New York. La maison va être vendue aux enchères par Concierge Auctions sans prix de réserve le 10 octobre à 18h, après avoir été mise sur le marché l’an passé pour 26,5 millions de dollars, soit environ 25 millions d’euros, selon TopTenRealEstateDeals.com . Son prix a ensuite baissé de 7 millions de dollars et a atteint les 19,5 millions de dollars, soit 18 millions d’euros.

La première dame n’est pas la seule personnalité à avoir occupé cette maison de 13 chambres et 13 salles de bain. Le maire de Georgetown, Thomas Beall, et Yolande Fox, l’ancienne Miss America, ont aussi vécu dans les lieux. La villa a connu une extension et est aujourd’hui reliée à deux autres maisons voisines par un parking souterrain. L’ensemble s’étend sur 1500 m².

Un garage pour trois voitures

La maison initiale de Jackie Kennedy a conservé ses cheminées d’origine, son hall d’entrée, et sa cheminée dans le bureau lambrissé ainsi que sa salle à manger remarquable par son plafond à la feuille d’or. Le charme de l’ancien est allié au confort moderne grâce à la salle de sport, à la cuisine équipée et à la baignoire de type spa. Cette propriété comprend un garage pour trois voitures, une véritable rareté dans ce quartier historique. Quant aux deux autres maisons, elles restent dans le même esprit avec le parquet en chêne, les moulures et la peinture murale au plafond de l’une des deux propriétés. La maison est d’ailleurs inscrite au registre national des lieux historiques pour son architecture exceptionnelle.