L'ancien ministère de la Défense va accueillir 254 logements sociaux

A deux pas de l'Assemblée nationale et du musée d'Orsay, cette seule opération fera bondir de 30% les logements sociaux du 7e arrondissement de Paris.

Un sacré changement de destination. Près de 17.000 m² de locaux de l'îlot Saint-Germain, en plein 7e arrondissement, que le ministère de la Défense avait cédé fin 2018 à la Ville de Paris, s'apprête à accueillir 254 logements sociaux ainsi qu'une salle de sport municipale et une crèche de 68 berceaux. Grâce au dispositif de décote introduit par la loi Duflot, l'opération a pu se boucler à un tarif bien en dessous des prix du marché. L'ensemble a en effet été cédé pour 29 millions d'euros ( 26 millions pour la partie logement, 3 millions pour les équipements publics).

Contrepartie de cette décote, l'opération doit se mener rapidement, en moins de 5 ans. Pour l'instant, le calendrier est respecté: les opérations de curage/désamiantage/déplombage ont été menées à bien (pour 2,76 millions d'euros HT) et s'ouvre désormais le chantier à proprement parler. Les travaux doivent s'étaler jusqu'en 2023, sur 29 mois pour les logements (coût total des travaux: 35,2 millions d'euros) tandis que les équipements seront livrés deux mois plus tard (pour un total de 10,83 millions d'euros). Au final, le programme portera sur 12.000 m² de logement (une extension a permis d'en créer 3 de plus que prévu) avec une majorité de T1 (142) contre 57 T2, une vingtaine de T3 et une quarantaine de T4. L'écrasante majorité de ces logements seront proposés à la location aux tarifs les plus sociaux (PLAI et PLUS), soit moins de 12 €/m², seuls 25 logements dépasseront ce seuil et seront réservés à du personnel militaire. Si le loyer est bon marché, les travaux restent coûteux quand il s'agit de transformer des bureaux en logement: 3000 euros le mètre carré.

Cession de terrains publics

Du côté de l'adjoint communiste au Logement, Ian Brossat, on ne peut que se féliciter de cette future réalisation. «En transformant des bureaux en logement, on évite de faire de la densification et de l'artificialisation des sols, explique-t-il, et surtout cette seule opération permettra d'augmenter de 30% le nombre de logements sociaux de cet arrondissement particulièrement mal pourvu en la matière.» Mais malgré cette opération qu'il juge exemplaire, il déplore que les cessions de terrains publics restent aussi rares. «Il n'y a rien de nouveau depuis 2017, souligne-t-il, il faut que ça change et j'en ai d'ailleurs touché un mot à la ministre.» Il avoue notamment lorgner le site de l'ancienne école des Eaux et Forêt, avenue du Maine, dans le 15e arrondissement.

C'est l'un des trois principaux bailleurs sociaux de la capitale, la RIVP qui gère cette opération qui sera réalisé par trois cabinets d'architectes (François Brugel architectes associés et H2O architectes pour les logements et l'aménagement des espaces extérieurs, Antoine Regnault architecture pour les équipements ainsi que les paysagistes Elise et Martin Hennebicque. Le recours à des paysagistes peut sembler surprenant dans un ensemble aussi dense et minéral mais alors que la préoccupation d'ouvrir la ville sur la verdure se fait de plus en plus forte, il a été décidé d'amener le paysage à côté, au-dessus et au-delà des logements. Concrètement pas moins de quatre toitures seront végétalisées avec un véritable jardin sur le toit du gymnase. La superbe terrasse du 10e étage avec sa vue incroyable sera quant à elle interdite au public: principalement pour un problème de structure qu'il faudrait renforcer et aussi pour éviter des problèmes de sécurité avec la vue plongeante sur l'immeuble d'en face, toujours occupé par le ministère de la Défense.

Extension mais pas de surélévation

Quant à l'intervention architecturale, elle consistera à s'appuyer le plus possible sur l'existant en servant de la structure actuelle des bâtiments comme d'un «squelette dans lequel on viendrait loger des logements», résume l'architecte François Brugel. Résultat: le bâtiment ancien (majoritairement du 19e siècle) entre rue et cours accueillera plutôt de grands logements familiaux tandis que le grand bâtiment contemporain en L sera plutôt consacré aux petits appartements mono-exposition. Le réemploi de matériaux est également à l'honneur: les parquets existants seront préservés tandis que les nombreuses portes de bureaux seront réutilisées dans les caves, tout comme de nombreuses tablettes en pierre qui viendront habiller des murs ou les locaux à poubelles. À noter: il n'y a pas eu de surélévation sur cet ensemble, il est vrai déjà bien haut. En revanche, une extension latérale permet tout de même de gagner près de 1000 m².