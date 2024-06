L’ancien cocon new-yorkais de Katharine Hepburn est à vendre pour 7 millions

L’actrice américaine avait occupé les lieux pendant 70 ans jusqu’à son décès en 2003. Cette maison de ville de Manhattan comporte toujours plusieurs éléments de décoration installés par la vedette.

Une incarnation du bon goût à l’américaine. À l’écran comme à la ville, cette légende hollywoodienne qu’est Katharine Hepburn, a marqué les esprits par sa finesse et son bon goût. Il en reste forcément des traces dans ce lieu situé en plein Manhattan . Car contrairement à ces célébrités qui courent le monde et accumulent les propriétés, Katharine Hepburn a profité de cette maison pendant plus de 70 ans (même si elle en possédait aussi une autre dans le détroit de Long Island). L’actrice avait en effet acquis cette propriété sur 5 étages, dans le quartier de Turtle Bay (où se situe aujourd’hui le siège des Nations Unies), en 1931. Et elle y a vécu jusqu’à son décès, en 2003, à l’âge de 96 ans.

Comme le rapporte le site spécialisé Robb Report , cette maison de ville de 420 m² est désormais proposée à la vente par le réseau Sotheby’s International Realty pour la somme de 7,2 millions de dollars (6,6 millions d’euros). La propriété avait été acquise peu après la disparition de Katharine Hepburn pour près de 4 millions de dollars par le groupe Astoria Property, lié à une famille mexicaine. Cela n’a empêché le lieu de rester fidèle à l’esprit de la star de «Devine qui vient dîner» ou du «Lion en hiver». On y retrouve notamment une coiffeuse avec ses grands miroirs installés par Katharine Hepburn dans la suite de maître du 2e étage. Autre pièce importante: le salon formel du 1er étage avec sa cheminée en marbre et une curiosité pour des Américains: un trio de portes-fenêtres «à la française» (c’est-à-dire avec un grand battant et s’ouvrant vers l’intérieur) donnant sur une terrasse. Il se complète d’un bar avec son évier et d’une confortable bibliothèque/salle multimédia.

Parc privé

Construite à l’origine à la fin des années 1890 avant d’être restaurée et rénovée, cette propriété dispose de 4 chambres et autant de salles de bains. En plus de son patio dallé sur deux niveaux de 100 m² avec son jardinet, la maison donne accès à un parc privé, partagé par les résidents des 20 maisons de ville environnantes. Le comble du chic new-yorkais.