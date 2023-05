L’ancien appartement niçois du peintre Matisse, ça vous tente?

Le peintre Henri Matisse avait installé son atelier dans son appartement avec vue sur mer et sur la ville de Nice, à prendre pour environ 2,5 millions d’euros.

À Nice, c’est un bien pas comme les autres qui est à vendre. Un appartement de plus de 165 m² avec vue sur la ville , la mer et la Baie des Anges. Mis en vente par Côte d’Azur Sotheby’s International Realty pour 2,5 millions d’euros, cet appartement a été la demeure du peintre Henri Matisse , entre 1918 et 1943 puis de 1948 à 1954. L’artiste y est décédé, en 1954. « Matisse a vécu les dix dernières années de sa vie dans cet appartement. Il avait dû quitter Nice en 1943 pendant la Seconde Guerre mondiale mais est revenu au Regina en 1948 », précise Éric Laboue, directeur commercial de l’agence niçoise Côte d’Azur Sotheby’s International Realty, en charge du bien.

Le chef de file du fauvisme y avait même installé son atelier. Difficile toutefois de savoir ce qu’il a peint exactement dans cet espace mais c’est à Nice que Matisse a produit la plus grande partie de son œuvre. « Quand j’ai compris que chaque matin je reverrais cette lumière, je ne pouvais croire à mon bonheur. Je décidai de ne pas quitter Nice , et j’y ai demeuré pratiquement toute mon existence », déclare Henri Matisse, comme le rapporte le musée Matisse, situé à proximité de l’appartement. Et c’est au Regina, cette construction Belle Époque où se trouve l’appartement du peintre, que Matisse a choisi de revenir en 1948 pour réaliser les grandes gouaches découpées de la fin de sa vie, bénéficiant ici d’un grand espace de travail.

Un ancien hôtel qui a accueilli la reine Victoria

Outre son illustre occupant pendant de nombreuses années, l’appartement de 5 pièces dispose de multiples atouts comme son bow-window avec vue sur la mer, ses 4 grandes portes-fenêtres, son coin bibliothèque, sa salle de bain et sa salle de douche. « Les propriétaires n’ont pas lésiné sur la rénovation il y a une dizaine d’années. Le bien est climatisé, avec de beaux parquets et une cuisine modernisée », souligne Eric Laboue.

Il prend place au sein de la Régina, un bâtiment Belle Époque emblématique de la ville, classé Monument Historique, composé d’un peu plus d’une centaine de logements. « À l’époque c’était un hôtel où a séjourné la reine Victoria. Gustave Eiffel a travaillé sur la couronne qui surplombe les anciens appartements de la reine », raconte l’agent immobilier. La résidence offre un court de tennis, une piscine et un jardin exotique ainsi qu’une pergola. Le gardien sur place et le système de vidéosurveillance garantissent un environnement sécuritaire. Aujourd’hui, le peintre demeure non loin de son ancien appartement. Il est enterré dans le cimetière du monastère de Cimiez, à quelques minutes à pied du Régina.