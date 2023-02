L'agence immobilière qui a inventé la notion de mètres carrés « ressentis » évoque une maladresse

Après avoir évoqué la notion de mètres carrés « ressentis » dans une annonce, l'agence immobilière parisienne a reconnu une maladresse de sa part. Illustration. (Free-Photos / Pixabay)

L'agence immobilière parisienne qui avait annoncé la mise en vente d'un studio de « 16m² ressentis » s'est justifiée sur cette notion surprenante qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Son directeur a reconnu qu'il s'agissait d'une formulation maladroite. Selon lui, il aurait été préférable de parler de « surface habitable ».

C'est une annonce qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Fin décembre 2022, l'agence parisienne H&B immobilier a mis en vente un studio situé dans le 9e arrondissement de la capitale pour 168 000 euros. Dans le descriptif du bien, elle indique que la surface du logement est estimée « 23.55m² au sol » et « 11.53m² loi Carrez ». Mais elle ajoute un autre critère : celui des « 16m² ressentis » .

Cette notion a beaucoup fait rire les internautes. Le mètre carré « ressenti » n'a évidemment aucune base légale et n'est pas recevable au moment de signer chez un notaire qui ne tient compte que de la surface loi Carrez . Dans le cas présent, le « ressenti » permet d'augmenter la surface d'un peu plus de 4,5 m². On comprend qu'il s'agit de l'espace contenu dans la mezzanine. La hauteur de celle-ci étant inférieure à 1,80 m, sa surface au sol n'est pas prise en compte dans le cadre de la loi Carrez.

L'annonce a été modifiée

Interrogée par nos confrères de BFM Immo , l'agence a expliqué qu'elle avait « pleinement conscience » que seule la surface loi Carrez est légale et a reconnu que l'usage du terme « ressenti » était maladroit. « C'était pour nous un synonyme, une manière plus jolie d'évoquer la "surface pondérée" du logement » , explique Donyphane Hadzic, directeur de la société. L'annonce, publiée fin décembre 2022, a été corrigée et la notion de mètre carré « ressenti » n'apparaît plus.

La surface pondérée est l'espace qui peut être meublé et utilisé par l'occupant des lieux, comme on peut le lire sur le site des impôts . Elle inclue donc la surface habitable et une partie des surfaces annexes, précisent nos confrères. Cela comprend les balcons, les caves, vérandas, ateliers, combles et les mezzanines. Ce qui est bien le cas du studio mis en vente. Mais cette surface pondérée n'est retenue que pour les services des impôts afin de calculer la taxe foncière ou la taxe d'habitation à appliquer.