L’achat immobilier instantané se réinvente pour survivre

Mis à mal par la crise immobilière, ce modèle venu des États-Unis où un réseau immobilier achète directement des logements mis en vente nécessite actuellement quelques ajustements. Explications.

Tout est dit dans le nom du concept: i-buying pour «instant buying», achat immédiat. Venu des États-Unis où il a été popularisé par la start-up Opendoor, ce principe consiste à permettre au vendeur d’un bien immobilier de recevoir une offre ferme en quelques jours et être payé en quelques semaines seulement. Une prouesse qui est rendue possible par le fait que c’est le réseau immobilier qui achète lui-même les logements et qu’il le fait à prix décoté pour se garantir un bénéfice à la revente.

Né dans une période faste pour l’immobilier, ce principe s’accommode beaucoup plus mal d’un marché où la demande et les prix baissent. Aux États-Unis , la situation a commencé à tanguer dès 2022 quand le méga portail immobilier Zillow a annoncé l’arrêt brutal de son activité d’i-buying avant de finalement nouer un partenariat avec Opendoor. Et en France? Le champion et précurseur de cette petite niche de marché se nomme Homeloop. Mais si en 2020 la société levait encore 20 millions d’euros, elle s’est retrouvée en grande difficulté dès la fin 2022.

Moins de volume, plus de marge

C’est un réseau traditionnel, Benedic immobilier, groupe familial implanté dans l’est de la France qui a finalement repris Homeloop pour pouvoir proposer à la fois des mandats traditionnels et de l’achat instantané tout en étendant son maillage territorial. «Nous avons déplacé le modèle, souligne Vanessa Benedic, PDG d’Homeloop. L’idée étant d’être rentable immédiatement, nous allons faire moins de volume et plus de marge.» Une méthode qui passe par d’importante décote sur le prix payé au vendeur en achat instantané. Là où il fallait compter 8 à 12% de baisse par rapport au prix estimé du marché, il faut désormais plutôt tabler sur 10 à 15% et plus.

Cela n’empêche pas Vanessa Benedic de revendiquer qu’elle est désormais la seule à proposer en France un véritable achat instantané. L’italien Casavo qui est arrivé en France en reprenant la start-up Proprioo propose ainsi un mandat garanti à 3 mois aux côtés de ventes tout à fait classiques. Et Zefir, société qui s’était lancée sur le créneau de l’achat instantané, elle a aussi évolué vers un concept d’achat garanti. Reste à déterminer à chaque fois ce que couvre exactement la garantie. Une chose est sûre: proposer un prix immédiat semble plus difficile que jamais.

Garantie du vendeur

Cela n’empêche pas Vanessa Benedic de rester persuadé que l’achat immobilier instantané va garder une place, car si la formule séduit les vendeurs ayant besoin rapidement de cash, elle présente deux avantages pour les acquéreurs. Les biens sont généralement revendus à un tarif légèrement inférieur au prix du marché (ce qui est rendu possible par la grosse décote) afin d’accélérer la vente. Et surtout, ces acquisitions sont les seules pour lesquelles l’acquéreur a droit à une garantie du vendeur en cas de défaut (ce n’est pas le cas entre particuliers ni même en passant par un agent immobilier).