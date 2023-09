L'achat immobilier est de moins en moins rentable par rapport à la location, le détail ville par ville

Avec l'augmentation des taux d'intérêt, rentabiliser l'achat de sa résidence principale est de plus en plus long. Illustration. (Pixabay / Mastersenaiper)

En 2023, il faut plus de 15 ans pour qu'acheter sa résidence principale soit plus rentable que de la louer. C'est dix ans de plus qu'il y a deux ans selon l’étude du courtier Meilleurtaux. Certaines grandes villes tirent quand même leur épingle du jeu.

Acheter ou louer ? De nombreux Français se posent la question. Chaque année, Meilleurtaux publie une étude pour les aider à faire un choix. En 2023, pour que l'achat soit préférable à la location, il faut ainsi rester propriétaire de sa résidence principale 15 ans et six mois, selon le rapport relayé par Le Parisien . En 2022, il fallait deux ans de moins et en 2021, 10 ans de moins.

Meilleurstaux a basé son étude sur un logement d’une surface moyenne de 70 m² dans les 32 plus grandes villes de France. Pour l’achat, l'organisme a pris en compte le prix au m², la taxe foncière, les charges, et les taux d’emprunt, précise le quotidien. Pour la location, il a retenu le montant des loyers et le rendement de l’argent placé qui aurait constitué l’apport personnel en cas d'achat.

Des taux élevés et des prix qui baissent peu

Acheter son logement est de moins en moins « rentable » ces derniers mois. « L’explication, c’est que les taux des crédits immobiliers remontent alors que l’immobilier ne baisse pas vraiment. Et il y a aussi l’augmentation de la taxe foncière… » , indique au quotidien Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux.

L'année la plus favorable était en 2019. Acheter coûtait alors le même prix que louer. A cette époque, les taux d'emprunt étaient déjà bas et les prix de l'immobilier n'avaient pas en grimper. Dans ces conditions, rester locataire était désavantageux au bout d'à peine un an et neuf mois, précise Le Parisien .

Plus de la moitié des grandes villes impactées

La durée pour rentabiliser son achat explose ainsi dans 17 des 32 plus grandes villes françaises. À Perpignan (Pyrénées-Orientales), il faut occuper son bien au moins 10 ans (contre deux ans en 2022). A Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), il faut rester 21 ans et 6 mois contre 8 ans en 2022. A Reims (Marne), la bascule se fait à 19 ans contre 3 ans et demi en 2022.

Mais d'autres villes restent attractives pour investir dans l'immobilier. C'est le cas de Marseille (Bouches-du-Rhône), Lyon (Rhône), Rouen (Seine-Maritime) ou encore Orléans (Loiret). A Marseille, il faut 13 ans pour rentabiliser son achat contre 20 ans en 2022. A Lyon, on passe en 2023 de 28 ans à 22 ans.

Est-il préférable dans ce contexte de repousser à tout prix son achat immobilier ? Pas nécessairement. « À un moment donné, si vous êtes propriétaire, vous aurez fini de rembourser votre prêt, explique Maël Bernier. Un locataire, dans vingt-cinq ans, devra toujours s’acquitter de son loyer chaque mois et sera à la merci d’une décision du propriétaire » . Et quand les taux baisseront, les nouveaux propriétaires pourront toujours renégocier leur prêt.