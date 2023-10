Katy Perry a dépensé 14,2 millions pour une maison dont elle ne voulait pas

La chanteuse américaine est en procès depuis 3 ans pour décrocher la demeure dont elle rêvait vraiment.

Avec Katy Perry, les coups de cœur immobilier ont tendance à finir au tribunal. Comme le relate le site américain spécialisé dans l’immobilier des stars, Robb Report , la chanteuse californienne est enlisée depuis trois ans dans une sombre bataille juridique avec le propriétaire octogénaire de la villa de ses rêves. Une histoire qui n’est pas sans rappeler la procédure menée en 2014 par la même Katy Perry contre deux nonnes qui s’opposaient à sa volonté de racheter un ancien couvent pour le transformer en maison d’habitation.

Dans l’histoire actuelle, la chanteuse alors enceinte et son mari Orlando Bloom avaient quitté en 2020 le quartier de Beverly Hills pour se tourner vers Montecito, une autre enclave californienne dorée, bordant les plages, à deux pas de Santa Barbara. Sauf que la maison qu’occupent les deux vedettes, acquise pour 14,2 millions de dollars (soit 13,4 millions d’euros) ne correspond pas à leur premier choix. Ils avaient en effet signé une promesse de vente à 15 millions de dollars pour une autre propriété, sensiblement plus petite que celle qu’ils occupent actuellement, mais aussi bien plus proche du centre-ville très recherché de Montecito. Une offre alléchante, sachant que le propriétaire l’entrepreneur Carl Westcott venait tout juste de débourser 11,3 millions pour cette propriété.

Des millions en dommages et intérêts

Problème: ce qui ressemblait à une transaction toute simple avec une belle plus-value à la clé a rapidement été bloqué. Arguant de problèmes de fiscalité sur les plus-values, de l’absence de volonté de sa conjointe de déménager à nouveau rapidement et aussi de sa santé fragile, le vendeur qui a actuellement 84 ans a souhaité faire machine arrière. Et depuis, l’affaire peine à se résoudre devant les tribunaux. D’un côté Carl Westcott se présente comme un vétéran malade victime d’un abus de faiblesse et de l’autre Katy Perry réclame des millions de dommages et intérêts soulignant que le fragile vendeur avait embauché un agent immobilier, organisé des visites et fait monter les enchères...

En attendant, la propriété reste au nom de son ancien propriétaire et la coûteuse demeure est restée vacante depuis 3 ans... L’affaire devrait trouver son dénouement en novembre, croit savoir Robb Report. Pour la petite histoire, dans sa précédente bataille immobilière contre des nonnes, Katy Perry a fini par l’emporter devant les tribunaux... avant de se désintéresser de l’achat immobilier tant convoité qu’elle n’a pas mené à terme. Une histoire qui pourrait bien se répéter.