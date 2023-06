Jusqu’à 95.000 euros de subventions pour s’installer dans une île irlandaise

Pour redynamiser une vingtaine d’îles habitées, le pays propose des offres alléchantes à ceux qui sont prêts à retaper une ruine.

Tout est bon pour relancer les territoires ruraux, mal desservis, vieillissants. En Italie mais aussi dans certaines communes françaises, les initiatives de mise en vente de maisons à 1 euro se multiplient. De son côté, l’ Irlande se propose d’ouvrir grand son portefeuille pour subventionner les aventuriers prêts à tenter leur chance dans une vingtaine d’îles habitées et non privées du pays. De vrais décors de carte postale, comme les célèbres îles d’Aran (voir notre illustration principale), un archipel très touristique en plein été et dont l’une des îles, Inis Mór, a servi récemment de décor au film «Les Banshees d’Inisherin», nommé neuf fois aux Oscars.

Côté alléchant, bon nombre de ces îles situées principalement sur la façade ouest du pays bénéficient de magnifiques falaises, d’innombrables murs de pierre sèche et de vues incroyables sur l’océan. Mais ce sont aussi des lieux difficiles d’accès avec une mer souvent démontée, une météo plus rude encore que sur l’île principale et où l’on parle avec le plus fort accent irlandais qui soit (quand ce n’est pas en gaélique). C’est pourquoi le gouvernement de Dublin a décidé de lancer un plan décennal baptisé «Our living islands» , Nos îles vivantes en français, assorti de multiples aides pouvant s’approcher des 100.000 euros, afin de motiver des candidats pour s’installer durablement dans ces secteurs où la vie à l’année reste globalement assez hostile.

Des maisons vacantes depuis plus de 2 ans

Dans le détail, grâce au «Vacant Property Refurbishment Grant» , subvention pour la remise en état des logements vacants en français, les acheteurs d’un bien immobilier peuvent bénéficier d’une subvention de 70.000 euros (si le coût des travaux de rénovation dépasse la première barre de subvention de 50.000 euros). Encore faut-il que la maison soit vacante depuis au moins 2 ans, ait été construite avant 2007 et fasse offfice de résidence principale pour le demandeur de subvention. À ces aides globales, s’ajoutent celles qui sont spécifiques à la rénovation thermique et qui peuvent atteindre 24.000 euros (4500 euros pour l’isolation intérieure, 8000 pour l’extérieur, jusqu’à 6500 euros pour une pompe à chaleur ou encore 2400 euros pour des panneaux photovoltaïques).

L’initiative doit entrer en vigueur au 1er juillet 2023 et doit attirer de jeunes travailleurs, qu’ils souhaitent exercer leur activité sur place ou en télétravail. Le programme s’accompagne en effet d’un projet visant à garantir des connexions internet à haut débit depuis ces îles. La partie la plus délicate semble encore de trouver une maison à vendre, et surtout à un prix intéressant. Sur Achill island, la plus grande île, une agence propose ainsi une ruine («derelict cottage») pour 80.000 euros et en a vendu une récemment pour 69.000 euros . La barre des 100.000 euros semble même souvent dépassée, comme cette propriété délabrée du Connemara qui s’est vendue pour la somme rondelette de 140.000 euros alors que tout est à refaire. Il en reste d’ailleurs une autre, dans ce même secteur, proposée au prix de 120.000 euros . Quant à ceux qui disposent de plus de moyens et ne souhaitent pas s’encombrer de voisins, il reste toujours la possibilité de s’offrir une île privée irlandaise complète. Celle-ci, avec ses 25 hectares est affichée à 750.000 euros et devrait permettre de reconstruire les bâtiments qui y avaient été installés (une autorisation a été accordée mais elle n’est plus valable) . Inhabitée depuis 1937, l’île est actuellement à vocation agricole et accueille un petit troupeau de 25 poneys d’une race locale.