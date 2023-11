Julia Roberts vend en quelques jours sa maison de San Francisco à 11,3 millions

La star avait acquis cette demeure «historique» sur les hauteurs de la ville il y a trois ans pour trois millions de moins.

Il faut croire que le marché immobilier est plus porteur pour certains que pour d’autres... Surtout quand on s’appelle Julia Roberts . À en croire, le San Francisco Chronicle, l’actrice vient de vendre en un temps record son élégante maison du quartier de Presidio heights, un secteur de maisons anciennes sur les hauteurs de San Francisco avec des vues sur le Golden gate bridge depuis les derniers étages.

Selon les médias locaux, la maison proposée à la vente par le réseau Sotheby’s international realty ne serait restée qu’un peu plus de 15 jours. Affichée à 11,75 millions de dollars (11 millions d’euros), la propriété se serait vendue avec une ristourne limitée à 11,3 millions de dollars (10,6 millions d’euros) selon le site spécialisé Robb Report . La demeure victorienne remontant à 1912 et offrant près de 600 m² habitables avec 5 chambres avait été acquise par la star début 2020. Elle avait déboursé à l’époque 8,3 millions pour s’offrir cette maison, toujours auprès du même réseau immobilier.

Mystérieux acheteur

L’acheteur, qui a payé cash son acquisition, n’a pas pu être identifié selon Robb Report, car il se cache derrière un nom de société enregistrée avec une adresse de la Silicon Valley . Il pourra profiter de cette demeure chic et chère, sans être tape-à-l’œil. À en croire les descriptifs et les photos de l’agence immobilière, la maison tout en hauteur sur ses cinq niveaux offre des pièces très lumineuses avec un hall d’accueil majestueux avec son grand escalier et son salon équipé d’une cheminée. Tout en gardant cette touche ancienne dont raffolent les Américains, l’endroit a été régulièrement rénové pour offrir des prestations aux standards actuels.

On y trouve notamment une salle à manger avec un plafond à caissons finement travaillés, un coin bar et des vues imprenables sur le Golden gate bridge depuis certaines pièces. D’ailleurs, la suite parentale occupe la quasi-totalité du dernier niveau de la maison. Quant aux deux niveaux inférieurs semi-enterrés, ils accueillent notamment une salle multimédia, un garage double et une pièce à affecter. Ces deux niveaux s’ouvrent directement sur un jardin intime avec ses oliviers, des espaces abrités et un jacuzzi. Même délestée de ce bien, Julia Roberts est loin de se retrouver à la rue entre son penthouse new-yorkais, son ranch du Nouveau-Mexique, sans oublier son domaine sur l’île hawaïenne de Kauai.