Jobs d’été : âge et conditions / iStock.com - jacoblund

L’âge légal pour travailler

En France, le travail des mineurs est très réglementé. Le Code du travail autorise le travail à partir de l’âge de 16 ans – âge auquel la scolarité n’est plus obligatoire. Les mineurs âgés de 16 ans ou plus doivent néanmoins disposer d’une autorisation écrite signée par leur représentant légal (père ou mère, par exemple) sauf s’ils sont émancipés. Les personnes de moins de 14 ans peuvent quant à elles travailler sous certaines conditions dans les secteurs comme l’industrie du spectacle et suivant un cadre strict – elles bénéficient notamment d’un repos continu d’une durée au moins égale à la moitié de la durée totale des vacances scolaires.

La rémunération

À l’instar de celui des salariés majeurs, le salaire des employés mineurs est versé sur une base mensuelle avec un bulletin de paie. En l’absence d’une convention collective plus favorable, la rémunération des salariés majeurs doit être au moins égale au Smic. Celle des mineurs ayant moins de 6 mois d’activité professionnelle équivaut à 80 % du Smic au minimum pour les employés de moins de 17 ans et 90 % du Smic pour les employés entre 17 et 18 ans. À noter : depuis le 1er janvier 2024, le montant du Smic est de 11,65 euros bruts de l’heure (9,22 euros nets).

Les conditions de travail

Les employés saisonniers âgés de 18 ans et plus sont soumis aux mêmes règles que les employés majeurs à temps partiel ou à temps plein (respect des règlements intérieurs, des horaires et accès aux mêmes avantages). Les mineurs bénéficient quant à eux de protections particulières. Ainsi, ils ne peuvent pas travailler de nuit, ni plus de 35 heures par semaine s’ils sont âgés de 14 à 16 ans. De plus, les mineurs de moins de 16 ans ne peuvent être affectés à des travaux ou tâches lourdes qui pourraient mettre en danger leur santé ou leur sécurité. À noter : le contrat de travail signé par un employé saisonnier, qu’il soit majeur ou mineur, est à durée déterminée. Il peut s'agir d’un contrat saisonnier, d’un CDD ou encore d’un contrat de travail temporaire.

Les secteurs qui recrutent

Si de nombreux secteurs proposent des emplois saisonniers, tous ne sont pas adaptés au travail des mineurs. La grande distribution, la restauration rapide ou encore les travaux agricoles (vendanges, cueillettes) sont particulièrement attractifs pour les mineurs à la recherche d’un job d’été. Les contrats auprès de particuliers (soutien scolaire, nettoyage à domicile, entretien paysager, baby-sitting ou autres) sont également très prisés.