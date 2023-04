La période estivale arrive à grands pas, c’est donc l’occasion de décrocher un job d’été. Ces emplois saisonniers sont souvent l’opportunité pour les jeunes et les mineurs de mettre un premier pied dans le monde du travail et gagner leur premier salaire.

Job d'été, pour qui et comment ?-iStock-Ridofranz

Job d’été : l’intérêt pour les entreprises

Qui dit emplois saisonniers dit aussi emplois étudiants. Les jobs d’été sont une opportunité pour les jeunes de décrocher leur premier emploi. Mais surtout de profiter des vacances d’été pour gagner de l’argent et se familiariser avec le monde du travail et de nourrir son C.V. de nouvelles expériences. Pour les entreprises, cela représente des avantages également. Souvent, l’activité pendant la période estivale est plus intense et nécessite du renfort. C’est aussi l’occasion pour les entreprises de remplacer leurs salariés partis en congé.

La réglementation des jobs d’été

Légalement, les jobs d’été sont soumis au même droit du travail que les emplois classiques. Les jeunes peuvent donc travailler dès l’âge de 16 ans avec une autorisation écrite d’un représentant légal. À cet âge-là, le jeune peut prétendre à 80% du smic, et 90% du smic pour les 17-18 ans. Pour rappel, le Smic est de 1 709,28 euros bruts par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires. Dans le cadre d’un emploi saisonnier, le contrat de travail proposé sera donc un CDD. Les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent ni travailler la nuit, ni travailler plus de 35 heures par semaine. N’étant pas qualifiés, les jeunes ne pourront avoir accès qu’à un certain type de métiers, ne nécessitant pas de compétences spécifiques, comme le baby-sitting, la garde d’animaux, les travaux saisonniers agricoles, la restauration rapide ou encore l’animation.

Comment trouver un job d’été ?

Pour décrocher un emploi saisonnier, il existe plusieurs méthodes. La méthode classique, consistant à se créer un CV, une lettre de motivation et démarcher des entreprises. Certaines entreprises recrutent des jeunes pour l’été et leurs offres d’emplois sont accessibles sur le site Jobs-été.com par exemple. Sur ce site, les jeunes trouveront des séances de coaching afin de les aider à préparer leur entretien. Mais il existe aussi des plateformes de mise en relation entre des jeunes non qualifiés et des entreprises, comme Staffme et StudentPop. Une fois l’inscription validée, les utilisateurs devront passer un entretien vidéo avec l’équipe afin d’établir leur profil et les missions recherchées. Puis, ils recevront régulièrement des offres de missions ponctuelles via l’application mobile. Libres à eux de les accepter ou non, sachant que la mission sera accordée à celui qui a été le plus rapide. À noter toutefois que pour effectuer ces missions, le jeune devra d’abord obtenir le statut d'auto-entrepreneur. Autrement, les jeunes peuvent s’adresser à la mairie de leur commune. Certains emplois saisonniers sont proposés, comme le service aux seniors, le service scolaire ou le nettoyage des plages. Les services de communication des mairies peuvent également recruter des jeunes pour participer à la rédaction des articles sur les actualités locales par exemple, mais aussi les tâches administratives comme l’accueil dans les mairies.