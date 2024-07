JO Paris 2024: l’absence de climatisation dans les chambres inquiète les athlètes

Des ventilateurs mais pas de clim dans les chambres du village olympique. Un manque dénoncé par certains athlètes qui ont décidé d’ajouter leurs propres climatiseurs mobiles, à leurs frais.

Le mercure remonte et les délégations de la Barbade et de la Jamaïque se plaignent de l’absence de climatisation dans leurs chambres, au village olympique. Les athlètes, au nombre de cinq par chambre, disposent d’une pièce équipée de ventilateurs seulement. « Pour l’instant, la chaleur est supportable », reconnaissent-ils. Certes, l’Île-de-France n’est pas placé en alerte orange canicule, mais les températures devraient avoisiner les 35 degrés demain.

« Les chambres sont relativement fraîches pour l’instant. Il fait frais la nuit, il y a des stores et la ventilation est bonne », assure Ian Kelly, chef de mission de la délégation Jamaïcaine, à France Info . Effectivement, les organisateurs ont décidé par souci écologique de ne pas installer de climatisation au village olympique. Mais pour compenser, le village est équipé de plus de 8000 ventilateurs et de planchers réversibles permettant de rafraîchir les logements. Les fenêtres sont orientées au nord et non au sud, et les toits végétalisés pour faire baisser la température de quelques degrés. L’objectif annoncé est faire des Jeux de Paris les plus verts de l’histoire avec un bilan carbone maximal fixé à 1,5 million de tonnes de CO 2 .

Nicolas Ferrand, le directeur général de la Solideo, chargé de construire les ouvrages des JO a tenté de se montrer rassurant, lors d’une conférence de presse: « Nous, nous construisons des chambres où il fera moins 6 degrés par rapport à la température extérieure ». Anne Hidalgo assure que les bâtiments en bois offriront « une climatisation naturelle ». Avant d’ajouter: « Je pense beaucoup aux athlètes mais beaucoup plus à la survie de l’humanité ». Environ 90% du temps, les températures ne devraient pas dépasser les 28 degrés selon le village des athlètes. Quid des 10 pourcents restants?

Des climatiseurs aux frais des autres pays

Certains pays ont décidé d’installer des climatiseurs mobiles. Ces pays, dont les États-Unis ou la Grèce, ont commandé 2500 climatiseurs mobiles, sur les 7000 chambres que compte le village olympique. Des appareils dont ils devront supporter le coût: soit environ 300 euros l’unité. Adieu l’exemplarité donc. Certaines chambres sont alors équipées de clim et de ventilateur. Outre l’absence de climatisation, le chef de mission Ian Kelly, a eu une autre mauvaise surprise en arrivant au village olympique. Il manquait des lits pour sa délégation.