JO 2024: ces quartiers les plus prisés pour louer son logement sur Airbnb

(Crédits photo : Unsplash - Jenil Gogari )

Un Francilien sur cinq envisage de louer son logement pour la première fois durant les Jeux olympiques qui seront organisés à Paris en 2024.

Les Jeux Olympiques 2024 , qui seront organisés par Paris, sont sur toutes les lèvres, à un an du coup d'envoi. Et avec les JO, l'espoir de nombreux Franciliens de louer leurs logements à prix d'or . Près de 20% d'entre eux, qui n'ont jamais loué leur logement sur Airbnb, prévoient de le faire pendant la période des Jeux, selon un sondage de l'Ifop. De nombreux Franciliens prennent d'ores et déjà conscience de l'opportunité de devenir hôte sur Airbnb , avec 60 % de nouvelles annonces actives au deuxième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent.

Et ils semblent avoir flairé le bon filon puisque les consultations d'annonces sur la plateforme ont bondi de plus de 30% au deuxième trimestre 2023 par rapport au premier trimestre. Mais quel emplacement est-il susceptible d'être le plus intéressant? Parmi les villes les plus recherchées en Île-de-France pour une location Airbnb, en vue des JO, on retrouve, sans surprise, Paris. Côté quartiers, c'est le 18e arrondissement qui arrive en tête. Suivent les 15e, 11e, 10e et enfin 19e. Des lieux où les prix des locations sont plus abordables qu'en plein cœur de Paris. « Ce sont aussi des arrondissements d'habitation pour les Parisiens, et non des quartiers de bureaux. Il y a plus de résidences principales dans ces quartiers », explique Bertrand Burdet, directeur général adjoint d'Airbnb France.

Les villes proches des lieux de compétition plébiscitées

« On observe de nombreuses réservations hors de Paris aussi. C'est moins connu des hébergeurs mais la proche banlieue attire aussi », note Bertrand Burdet. Les recherches de logements disponibles en banlieue sur Airbnb ont été multipliées par deux entre le premier et le deuxième trimestre 2023. Les villes les plus demandées hors Paris, sont Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine (92), Montreuil et Saint-Ouen-sur-Seine en Seine-Saint-Denis (93). « Des villes proches de Paris, bien desservies par le métro et à proximité des sites des jeux et aussi plus abordables. Toutes les villes de la première couronne vont en bénéficier », assure le directeur général adjoint d'Airbnb France.

De même, les villes proches des lieux de compétition comme Vaires-sur-Marne, en Seine-et-Marne (77), aux abords du stade nautique, ou le Bourget (93), non loin du site d'escalade, observent un nombre de visites sur le site multiplié par 3. « Les Jeux Olympiques 2024 sont une opportunité unique . Nous n'avons jamais vu autant d'attrait, autant de recherches. Cet événement va bénéficier aux hébergeurs parisiens et franciliens », se réjouit Bertrand Burdet.

Quel est le profil des voyageurs qui se renseignent sur les annonces d'Airbnb? Des voyageurs du monde entier. En premier lieu des Français, puis des Anglais, des Allemands, des Américains et des Néerlandais. Plus de 40% des recherches concernent des groupes de 3 voyageurs ou plus, plus de 30% des recherches des couples tandis que les séjours en famille représentent plus de 20 % des consultations d'annonces. En ce qui concerne les réservations déjà effectuées, « ce sont les internationaux qui anticipent beaucoup. C'est une grosse organisation. Les Français réservent plus tard », observe Bertrand Burdet.