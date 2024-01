JO 2024 : à Paris, le prix des locations a légèrement baissé en décembre

Dans trois arrondissements parisiens, dont le XVIe, les prix ont cependant encore augmenté fin 2023. (illustration) (michaelwedermann / Pixabay)

À maintenant moins de huit mois des Jeux Olympiques 2024 de Paris, où en sont les prix des locations, qui n’ont eu de cesse de grimper en 2023 ? Selon les derniers chiffres du baromètre mensuel Le Parisien -Lycaon , qui se base sur les prix moyens par nuit affichés sur les principales plateformes de location, la hausse des tarifs s’est stoppée en décembre 2023, avec même une légère diminution, faisant retomber le prix moyen d’une nuitée en dessous des 1 000 euros.

Des situations variables à Paris

À Paris, la nuitée se négocie ainsi désormais en moyenne à 974 euros, soit deux fois plus que le tarif moyen pratiqué l’été dernier, mais - 7 % par rapport à novembre. Ce phénomène pourrait s'expliquer par l’augmentation de 22 % du nombre d’annonces de logements entiers disponibles à la location entre quatre et sept jours pendant les JO à Paris. « La concurrence s’amplifie et gagne le terrain des tarifs » , estime Stéphane Daumillare, cofondateur et président de Lycaon Immo.

En fonction des arrondissements, la situation varie fortement. Dans les VIIe, XIIIe et XVIe arrondissements, les prix ont encore augmenté en décembre, malgré une hausse de 11 % des annonces en un mois. L’arrondissement le plus cher reste néanmoins le VIIIe, à 2 246 euros en moyenne pour une nuit, malgré une baisse de 5 % en décembre. À l’inverse, le XXe est le moins cher, à 588 euros la nuitée (-5 % en un mois).

-24 % au Bourget et à Drancy

Autour de Paris, les variations de prix sont également très diverses en fonction des communes. Les tarifs sont en hausse dans quatre des six secteurs étudiés, dont Versailles (Yvelines) et alentours (799 euros/nuitée, +9 %), le plus cher avec Nanterre (Hauts-de-Seine), à 600 euros/nuitée (+7 %). À Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), les prix ont connu une hausse de 10 % entre novembre et décembre, les plaçant à 538 euros la nuit.

Ces chiffres sont très éloignés de ceux constatés dans le même département, au Bourget et à Drancy, avec -24 % en un mois, faisant tomber les tarifs à 378 euros/nuit. Un différentiel qui s’explique par l’explosion du nombre d’offres dans la zone (+72 %) en un mois, créant une situation de forte concurrence.