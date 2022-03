JLL constate une belle dynamique sur l’immobilier de commerce en ce début d'année 2022

2020 aura finalement été assez active sur le front des investissements en immobilier de commerce, avec 3,8 milliards € engagés sur ce secteur en dépit du contexte sanitaire, l’essentiel malgré tout concentré sur le premier trimestre avant un quasi-gel du marché lié à la première vague de Covid-19. 2021 aura été par contraste l’année du redémarrage pour cette typologie d’immobilier très touchée par les restrictions administratives, avec un volume néanmoins en baisse par rapport à 2020 (3,1 milliards € investis), le retour des acheteurs s’observant surtout sur le second semestre. Et le début d’année 2022 semble confirmer le retour en grâce de l’immobilier de commerce auprès des investisseurs selon JLL.

Une activité qui s’est concentrée sur les petites transactions

La fin de l’année 2021 s’est inscrite dans une tendance positive pour l’immobilier de commerce, qui se confirme au premier trimestre 2022. «Certains investisseurs institutionnels traditionnels, qui avaient totalement écarté le commerce de leur stratégie, reviennent actuellement sur ce segment, en particulier sur les retail-parks et les commerces alimentaires », observe ainsi Jessica Jaoui, responsable investissement commerces chez JLL. Mais c’est sur le segment des petites transactions qui représentent environ 75% des signatures que le redémarrage est le plus net. Par contraste, le segment des transactions supérieures à 100 millions € reste encore en retrait l’année dernière avec 6 opérations représentant 1 milliard € engagés, contre 8 en 2020 pour un montant total de 2,5 milliards €. Il faut dire qu’en mai 2020, la cession par URW de 52,4% d’un portefeuille de 5 centres commerciaux à une joint venture Crédit Agricole - La Française pour environ 1 milliard € a pesé lourd dans les chiffres. En 2021, la transaction la plus emblématique aura été la cession par l’opérateur néerlandais Wereldhave de la plupart de ses centres commerciaux français pour 305 millions €.

Concernant la typologie de biens, le segment des retail parks et boîtes commerciales arrive en tête des transactions en 2021, avec des montants engagés supérieurs à 1,5 milliard € -ce qui représente 51% des volumes investis globalement sur l’immobilier commercial- ventilés sur 72 transactions, dont 21 concernent des ventes de portefeuilles. En 2021 sur ce créneau d’immobilier commercial, 7 transactions ont été réalisées en sale & leaseback, dont la vente par Décathlon de 27 de ses implantations à la foncière IREIT Global pour un montant total de 110 millions €. Sur la 2ème marche du podium se retrouve la catégorie des « pieds d’immeubles » avec un volume échangé de 780 millions €, qui représente 26% des investissements en commerces en 2021. La cession du 277 rue Saint-Honoré à Immobel et Goldman Sachs en août dernier pour quasiment 110 millions € a significativement contribué à ce bon résultat. Enfin, le segment des centres commerciaux a représenté l’année dernière 23 % du volume global, soit 693 millions € engagés (dont 305 millions € pour le portefeuille Wereldhave).

Des « dossiers d’envergure » à venir

En 2021, les investisseurs domestiques ont réalisé environ les deux tiers du volume sur l’immobilier de commerce, avec en particulier une forte présence des fonds immobiliers non cotés (SCPI et OPCI) pour un engagement global de 891 millions €. Signe d’un retour des acheteurs sur ce marché, les taux de rendement qui avaient légèrement augmenté en 2021 se sont stabilisés en fin d’année dernière : 5,25% pour les retail parks, 4,50% pour les centres commerciaux « prime », et 3% pour les pieds d’immeubles.

JLL anticipe une activité solide sur les prochains mois, un certain nombre d’opérations étant actuellement sous promesse ou très récemment actées. «Nous anticipons un début d’année 2022 très dynamique pour le marché français de l’investissement en commerces, animé, entre autres, par quelques dossiers d’envergure qui vont donner le ton pour les mois à venir. Nous venons d’ailleurs de signer deux transactions pour plus de 170 millions € et sommes actuellement en marketing sur un volume de près de 350 millions € », annonce Jessica Jaoui.