Iroko annonce le lancement d’une nouvelle SCI : Iroko Next

Forte du succès commercial fulgurant de la jeune SCPI Iroko Zen lancée en pleine pandémie de Covid-19 -180 millions € de collecte en 2 ans-, la société de gestion Iroko a décidé de créer un second véhicule d’investissement immobilier : la SCI Iroko Next, éligible aux contrats d’assurance vie sous forme d’UC immobilière. Comme sa grande sœur Iroko Zen (qui pour sa part avait été structurée sous le format juridique de la SCPI), la SCI Iroko Next ne facture pas de frais d’entrée et cible des actifs adaptés aux besoins actuels des utilisateurs en termes sociétaux et numériques.

Une SCI qui correspond à l’ADN d’Iroko

La marque de fabrique d’Iroko est bien sûr sa SCPI Iroko Zen sans frais d’entrée, qui impose une nouvelle norme dans l’univers des SCPI chargeant habituellement de l’ordre de 10% de droits d’entrée aux nouveaux associés. Peu d’autres véhicules ont fait le pari du « zéro frais » pour le moment, mais nul doute que cette tendance va se développer. La nouvelle SCI Iroko Next reprend donc cette caractéristique singulière de la SCPI Iroko Zen, qui a largement contribué à son succès commercial auprès de plus de 4000 épargnants .

L’autre marqueur fort de la SCPI Iroko Zen, lui aussi repris par la SCI Iroko Next, est l’engagement sociétal et numérique de la société de gestion lors de la sélection des actifs et leur gestion locative. Il s’agit bien sûr d’un moyen pour garantir l’adéquation des biens aux besoins actuels des utilisateurs, en particulier sur les dimensions trans-générationnelles et démographiques (crèches, résidences de coliving…). L’aspect digital est non moins important et sera un élément clé dans la sélection des actifs logistiques adaptés à l’essor du e-commerce par exemple. Sur le secteur des bureaux, Iroko Next veillera à acquérir des unités modernes apportant une dimension de convivialité aux utilisateurs, une qualité très recherchée depuis l’épidémie de Covid-19.

La SCI Iroko Next a rejoint dès sa création l’association FAIR (Financer, Accompagner, Impacter, Rassembler) et ambitionne d’obtenir le label Finansol au début de l’année 2023. 5% de son encours seront consacrés au financement d’activités d’utilité sociale ou environnementale. Iroko Next est actuellement en cours de référencement chez plusieurs assureurs, et déjà disponible chez PREPAR-VIE Assurances .

Deux axes de performance complémentaires : actifs de rendement et immobilier à potentiel de création de valeur

La SCI Iroko Next n’est pas un pur produit de rendement comme la SCPI Iroko Zen, mais sera positionnée sur deux « moteurs de performance » complémentaires recouvrant deux typologies d’immobilier bien différentes :

l’immobilier de rendement traditionnel, correspondant à un état d’usage pour les utilisateurs et procurant des loyers immédiats ( jusqu’à 50% du fonds)

les actifs nécessitant des travaux de restructuration, de conversion ou de développement et qui permettront de générer à terme de la plus-value (jusqu’à 40% du fonds)

Grâce à ces deux axes d’investissement, la SCI Iroko Next vise une performance annuelle non garantie de 5% . Une poche de liquidité destinée à fluidifier les souscriptions/rachats par les assureurs représentera 5% de la capitalisation de la SCI, et une autre poche de 5% sera dédiée aux investissements dans des fonds à impact.

Sur sa poche de rendement, la SCI Iroko Next a été amorcée par Iroko en investissant dans des parts de la SCPI Iroko Zen, qui extériorise un taux de rendement distribué proche de 7% en rythme annuel sur les 9 premiers mois de 2022 (brut de fiscalité étrangère), et 7,1% de DVM (dividende sur valeur de marché) en 2021, le meilleur taux du marché. Iroko précise que « cette poche ira chercher, au gré de la collecte, des véhicules d’asset managers tiers sur des thématiques peu adressées par Iroko Zen comme par exemple la santé ou encore l’éducation. »

L’autre poche de gestion immobilière de la SCI Iroko Next, dédiée à la création de valeur à terme (value added), a pour sa part pris une participation dans un fonds spécialisé en immobilier logistique géré par Braxton Asset Management. Sur cette ligne, l’horizon d’investissement est de cinq ans avec un TRI visé (non garanti) de 15% . Iroko annonce parallèlement que « plusieurs thématiques sont actuellement à l’étude pour compléter cette poche: logistique, résidentiel ou encore bureaux de nouvelle génération. » Iroko déclare de façon transparente son lien d’intérêt avec les dirigeants de Braxton Asset Management qui détiennent une participation dans le capital d’Iroko.

Gautier Delabrousse-Mayoux, Président et co-fondateur d’Iroko, explique : « Après notre SCPI Iroko Zen, la SCI Iroko Next vient enrichir la gamme de nos solutions immobilières . Elle bénéficiera, tout comme Iroko Zen de l’expertise de nos équipes et de notre stratégie d’investissement. Je suis heureux de voir notre offre de produits grandir et de permettre à plus d’épargnants d’accéder à l’immobilier simplement. »

Pierre-Antoine Burgala, associé d’Iroko en charge du développement, ajoute : « Iroko Next a pour ambition de permettre aux épargnants en assurance-vie d’investir dans les deux états naturels de l’immobilier en donnant un accès indirect aux meilleurs gérants du marché : l’immobilier qui sert un loyer et l’immobilier qui nécessite une restructuration ou un repositionnement. Ce positionnement singulier lui permettra d’optimiser son couple rendement risque. »