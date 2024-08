Investissement locatif : comment fixer un loyer qui assurera la rentabilité de votre projet ?

Plusieurs critères doivent être pris en compte pour fixer le loyer d'un immobilier. (illustration) (Schluesseldienst / Pixabay)

Vous souhaitez mettre un bien immobilier en location ? Voici quelques conseils livrés par Se Loger pour estimer le montant du loyer que vous pourrez demander aux candidats. En effet, cette étape est primordiale pour réussir votre projet. Avec un loyer trop élevé, vous aurez du mal à trouver un locataire et la vacance est le cauchemar des propriétaires. Un loyer trop faible plombera pour sa part la rentabilité de votre investissement. Voici donc quelques conseils pour ne pas vous tromper.

Bien calculer la superficie du bien

Parmi les critères à considérer dans le montant du loyer, il y a évidemment la superficie du bien. Pour la calculer, il faut respecter la loi Carrez et ainsi prendre en compte la surface au sol avec au moins 1,80 m de hauteur sous plafond. Soyez vigilant au cours de cette opération car, en cas d'erreur, le locataire pourra réclamer une baisse du loyer.

Cette superficie doit ensuite être multipliée par la valeur au m² dans le secteur où se trouve votre logement. Plusieurs plateformes spécialisées proposent des simulateurs qui vous aideront à connaître les prix pratiqués.

Un bon DPE permet de gonfler le loyer

L'état général du logement est un autre critère à ne pas négliger pour fixer le montant du loyer. Il concerne l'intérieur et l'extérieur, avec des éléments comme l'isolation thermique ou la façade. Sans oublier les aménagements (placards intégrés, terrasse, climatisation) et les services extérieurs (ascenseur, place de parking etc.), précise Se Loger .

L'emplacement est aussi déterminant pour fixer le loyer. Il sera plus élevé si le logement est bien placé, dans un quartier qui offre une bonne qualité de vie (calme, commerces à proximité...). Et inversement. Enfin, n'oubliez pas les performances énergétiques. Le DPE doit être indiqué sur l'annonce. Le loyer d'un logement bien noté doit être plus élevé que celui d'un bien énergivore.

Dans le doute, vous pouvez faire appel à un professionnel de l'immobilier pour évaluer votre loyer.