Investissement : les 3 choses à faire absolument cet été

Alors que les marchés boursiers sont au plus haut et que l'assouplissement monétaire a débuté en Europe, quand une baisse des taux est prévue elle pour fin 2024 côté US, il peut être pertinent de se demander quelle attitude adopter pour cet été.

La pause estivale peut être l'occasion de poser un regard neuf sur ses placements et de prendre un peu de recul sur ses investissements pour repartir sur des bases solides. Découvrez dans cet article 3 choses à faire cet été pour doper ses investissements et démarrer en septembre du bon pied.

Protéger son portefeuille pendant ses congés

D'abord, il conviendra de protéger son portefeuille boursier avant son départ en vacances. C'est toujours une bonne chose à faire avant de partir en congés, mais encore plus cette année avec des marchés au plus haut.

Il faudra dans un premier temps revoir la composition de son portefeuille boursier et vendre les actifs les plus endettés, et ceux dont le business model est le plus bancal. Ensuite, il conviendra de placer des ordres stop ou stop suiveurs pour protéger vos positions. Enfin, la couverture de vos positions doit aussi être envisagée et pourra être mis en place avec des ETF Short ou d'autres produits dérivés.

Attention à toujours bien adapter votre stratégie de couverture à votre profil d'investisseur, et notamment à votre profil de risque. Plus vous êtes averse au risque, plus vous aurez besoin de vous protéger. Mais tenez aussi compte de vos connaissances et de votre expérience sur les marchés. Pas question de couvrir ses positions avec des options si vous n'avez jamais acheté que des actions. Enfin, prenez aussi bien en compte votre horizon d'investissement. Un investisseur buy & hold avec une durée de placement de 20 ans n'a pas réellement besoin d'instruments de couverture pour l'été, la mise en place de stop suffit amplement.

Mettre en place de nouveaux automatismes

À l'occasion de l'été, mais aussi plusieurs fois dans l'année, tous les trimestres ou tous les mois par exemple, pensez à vérifier régulièrement la diversification de votre portefeuille boursier et de votre patrimoine global. La répartition entre les différentes classes d'actifs peut fortement varier selon les fluctuations des marchés. Vous pourriez aussi être surinvesti sur un secteur d'activité ou un titre en particulier si les cours de ce dernier avaient grimpé en flèche. Tenez-en compte ! Vous serez éventuellement amené à réorienter votre épargne à intervalles réguliers.

Il peut également être judicieux d'opter pour des versements programmés pour ses supports d'investissement ou d'épargne. Définissez un montant, une fréquence et des actifs pour faire croître vos investissements automatiquement, sans même avoir ensuite à y penser. De plus en plus d'acteurs, assureurs ou néo courtiers proposent les versements programmés et plans d'investissement pour diverses enveloppes : assurance-vie, PER, compte-titres, etc. Prenez le temps cet été de mettre en place ces versements réguliers, vous gagnerez du temps et boosterez sensiblement vos placements.

Envisager de nouveaux placements

Vous pouvez aussi mettre à profit vos vacances pour souscrire de nouveaux placements : assurance-vie, SCPI, Crypto, or, … Peu importe. L'idée est d'essayer quelque chose qui vous tente mais que vous n'avez pas encore mis en place. Vous pourrez profiter du break estival pour vous renseigner sur la classe d'actifs ou l'enveloppe en question, voir dans quelle mesure cela est compatible avec votre profil d'investisseur et notamment votre profil de risque.

Il peut être intéressant en tenant compte de la répartition actuelle de votre patrimoine d'introduire des actifs de diversification comme l'or ou les cryptos par exemple.

Mais vous pouvez aussi épargner sur une enveloppe dédiée pour un nouveau projet et par exemple décider d' investir avec un PEA pour financer votre résidence future secondaire ou d'investir avec un PER pour préparer votre retraite.

L'essentiel est vous l'aurez compris de faire un point sur son patrimoine global, et de mettre à profit ce temps des vacances pour envisager de nouvelles choses.