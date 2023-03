Investissement : l'immobilier est le deuxième choix des Français derrière le Livret A

18 % des Français interrogés ont assuré avoir déjà réalisé un investissement dans la pierre. Photo d'illustration. (Ennelise / Pixabay)

Les Français n'ont pas renoncé à investir dans la pierre. Au niveau européen, ils se classent à la troisième place des investisseurs dans l'immobilier, selon une étude de Masteos. Parmi tous les types de placements financiers, seul le Livret A séduit davantage les investisseurs.

L'investissement immobilier reste attractif en cette période marquée par l'incertitude et la hausse des prix. Il s'agit du deuxième placement préféré des Français après le livret A, nous apprend une étude publiée par Masteos, société spécialisée dans l’investissement locatif clé en main, en partenariat avec Harris interactive et Toluna.

La bourse et la cryptomonnaie devancées par la pierre

L'étude s'est concentrée sur toute l'Europe, où 8 159 personnes ont été interrogées. Parmi les Français, 35 % des sondés ont placé l'investissement immobilier comme leur placement préféré. Mais la moitié des personnes interrogées a déclaré plébisciter le livret A. Plus loin, on retrouve les actions (10 %) et la cryptomonnaie (5 %), relaie Capital .

18 % des personnes interrogées ont assuré avoir déjà réalisé un investissement dans la pierre. Les Français ne sont dépassés que par les Britanniques (23 %) et les Belges (20 %). Mais le podium des investisseurs immobiliers pourrait évoluer puisque 6 % des Français sondés ont fait part de leur intention de se lancer pour la première fois dans un investissement locatif au cours des 12 mois suivants.

Un jeune trentenaire au salaire élevé

Le profil moyen d'un investisseur dans notre pays est un homme citadin de moins de 35 ans, qui est déjà propriétaire et dispose de revenus élevés. Le capital est l'élément crucial dans la décision. 48 % des Français ont en effet expliqué que le manque de moyens financiers les contraint à renoncer à un tel placement. Les soucis générés par une telle opération (36 %) et l’achat prioritaire de la résidence principale (30 %) comptent aussi parmi les freins à l'investissement immobilier.