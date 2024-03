Investissement immobilier / réfléchir à son imposition-iStock-wichayada suwanachun.jpg

Le dispositif Loc’Avantages

En vigueur depuis mars 2022, Loc’Avantages repose sur un principe simple : plus le propriétaire fixe un loyer inférieur au prix du marché, plus sa réduction d'impôts est importante ! Elle varie ainsi de 15 à 65 % du montant des loyers en fonction du montant du loyer et des critères suivants : - Le caractère de l’opération (intermédiaire, social ou très social), - Le type de location (avec ou sans intermédiation locative). - Le diagnostic de performance énergétique (DPE) du logement Outre l’avantage fiscal, une prime peut être aussi accordée au bailleur, dans le cadre de ce dispositif. Par ailleurs, une fois sorti du dispositif, l’investisseur peut revenir à des loyers au prix du marché.

La loi Pinel

Actif depuis le 1er septembre 2014, le dispositif de défiscalisation Pinel - du nom de Sylvia Pinel - la ministre du Logement de l'époque – est pour l’heure en vigueur jusqu'à la fin de 2024. Il offre un avantage fiscal qui peut aller jusqu’à 63 000 € aux investisseurs français qui souscrivent au dispositif en achetant (impérativement) un logement neuf.

La location meublée non professionnelle (LMNP)

Comme son nom l’indique, ce dispositif est réservé aux locations meublées. Le propriétaire peut obtenir un abattement allant jusqu’à 50 % de ses revenus locatifs si ces derniers ne dépassent pas un certain seuil (77 700 €/an). Par ailleurs, le statut LMNP permet aussi au propriétaire bailleur, grâce au régime réel de déduction des charges, de réduire de manière importante ses revenus locatifs imposables.... Travaux, frais courants (électricité, eau, téléphone, internet, etc.) taxes (foncière, d'habitation, CFE...), charges de copropriété, assurances (propriétaire non-occupant, garantie loyers impayés, etc.) seront ainsi autant de frais qui pourront être déduits, à l'euro près, des loyers perçus, avant de les déclarer...

Les Société Civile de Placement Immobilier (SCPI)

Il s’agit là d’un placement collectif dans lequel les épargnants investissent à travers l’achat de parts de sociétés, et deviennent ainsi associés et copropriétaires des biens immobiliers locatifs détenus par cette société. Celle ci perçoit des loyers, qui sont redistribués aux investisseurs - au prorata du nombre de parts sociales qu’ils détiennent - sous forme de revenus locatifs appelés dividendes. Le taux d’imposition de ces propriétaires est alors réduit par rapport à un processus classique de déclaration des loyers. Par ailleurs, l’acquisition de la nue-propriété des parts de SCPI en démembrement permet de ne pas augmenter la valeur du patrimoine imposable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).