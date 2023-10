Internet : les prix des abonnements ont augmenté chez presque tous les opérateurs

L'inflation touche aussi le secteur des abonnements Internet. (illustration) (MARTINELLE / PIXABAY)

L'inflation concerne aussi les box Internet. Selon l'Arcep, les prix ont augmenté en moyenne de 2 % depuis le début de l'année 2023. En parallèle, les tarifs d'appel durent de moins en moins longtemps. En prenant tous ces éléments en compte, le budget moyen d’un abonnement mensuel d’une box fibre pour un client qui choisirait de changer d’opérateur et d’y rester pendant cinq ans est en hausse chez quasiment toutes les marques depuis un an.

Peu de domaines sont épargnés par l’inflation. Même les box Internet sont concernées, avec des hausses constatées chez presque tous les opérateurs depuis le début de l’année 2023. Une première depuis plus de dix ans selon l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), qui a fait part dans son étude d’octobre 2023 d’une hausse moyenne de 2 % pour l’accès au haut ou très haut débit, rapporte Le Parisien .

Plus cher et moins avantageux

En moyenne, une box Internet coûte désormais 34,5 euros (HT) par mois. En fonction des opérateurs, les hausses communiquées varient entre 69 centimes et 2 euros. Elles sont justifiées à chaque fois par la hausse de plusieurs coûts, qu'il s'agisse de la logistique, du transport, des composants ou encore de l’énergie.

Autre coup dur pour les consommateurs : changer d’opérateur pour profiter d’offres promotionnelles temporairement moins chères va devenir moins avantageux. En effet, plusieurs opérateurs comme Sosh, filiale low-cost d’Orange, ou SFR, ont récemment annoncé que leurs tarifs d’appel, souvent 10 euros moins chers pendant un an, ne seront plus valables que six mois.

Des budgets en hausse

Ainsi, selon les chiffres du panéliste zoneadsl.com, d’importantes hausses peuvent être constatées sur le budget moyen d’un abonnement mensuel d’une box fibre pour un client qui choisirait de changer d’opérateur et d’y rester pendant cinq ans. Chez Orange et Sosh, une hausse de 7 % a ainsi été constatée entre septembre 2022 et octobre 2023, soit 38 et 24 euros par an. Orange est ici l’opérateur le plus cher, avec un prix mensuel moyen d’une box à 48,20 euros (30 euros pour Sosh).

Chez Bouygues, la hausse est de 4 % (+18 euros par an), avec tarif moyen mensuel à 38,60 euros, et chez RED by SFR, la filiale low-cost de SFR, elle est même de 26 % (+72 euros par an). L’opérateur reste malgré tout le moins cher du marché. Enfin, en parallèle, les prix ont baissé de 2 euros par an chez SFR (tarif moyen mensuel à 39,50 euros) et sont restés les mêmes chez Free (tarif moyen mensuel à 42 euros).