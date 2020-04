Interfel et son chèque fruits et légumes

Une proposition pour faciliter l'accès aux fruits et légumes frais. Lors du Salon de l'Agriculture en février dernier, Interfel exhortait les pouvoirs publics à soutenir la création de chèques fruits et légumes à destination des foyers en difficulté. L'association remettait alors en lumière une mesure envisagée par le gouvernement entre 2006 et 2010, et qui avait pour objectif de démocratiser l'accès à ces produits essentiels pour la santé. Retour sur les enjeux de cette initiative.

iStock-pablo_rodriguez1

400 grammes de fruits et légumes par jour

Une réponse à un enjeu de santé publique

Transmettre un savoir-faire culinaire

Le programme national de nutrition santé (PNNS) de l'Agence nationale de santé publique recommande de consommer au moins 400 grammes de fruits et légumes par jour. Selon les estimations du 13ème observatoire du prix des fruits et légumes de l'association Familles Rurales, cette portion représenterait une dépense allant de 117 € à 222 € par mois pour une famille de quatre personnes, comprenant deux adultes et deux enfants. Un budget élevé pour les foyers les plus modestes. En effet, selon le baromètre annuel du Secours populaire sur la pauvreté, en 2018, les familles françaises qui gagnaient moins de 1 200 € par mois se restreignaient en fruits et légumes à cause de leur prix. En parallèle, en 2018, les étiquettes des fruits vendus dans l'hexagone ont augmenté de 4 % et de 5 % pour les légumes. Une hausse importante pénalisant de facto les foyers à faibles revenus.La mauvaise nutrition et ses conséquences sont des enjeux persistants de santé publique. Selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) 24 % des enfants issus de familles ouvrières souffrent de surcharge pondérale, contre 12 % des enfants issus de foyers de cadres. Lors du dernier Salon de l'agriculture, l'Association interprofessionnelle des métiers du fruit et du légume (Interfel) a exhorté les autorités publiques à créer un chèque fruits et légumes à destination des foyers les plus modestes. Cette proposition a déjà été évoquée par le Ministère de la santé il y a dix ans. Le Ministère proposait alors la mise en place d'un système de bons d'achat pour permettre aux populations les plus modestes de consommer plus de fruits et légumes frais.L'association remet donc ce projet de l'avant, soutenant le succès de plusieurs programmes analogues dans d'autres pays. Elle propose également d'assortir l'initiative de cours d'initiation à la cuisine pour favoriser la découverte des ingrédients à travers une diversité des recettes. Les cours de cuisine seraient dispensés dès le plus jeune âge à l'école, pour apprendre aux enfants à apprivoiser et à préparer les fruits et légumes frais. L'association s'engage par ailleurs à soutenir et accompagner les démarches informatives et éducatives qui seraient entreprises dans le cadre de leur proposition. Si cette mesure est étudiée, les pouvoirs publics devront notamment déterminer les modalités d'attribution et le montant du chèque. Cette aide, suggérée avant le début de la crise sanitaire, apparait d'autant plus essentiel alors qu'un nombre croissant de familles éprouve aujourd'hui des difficultés à se nourrir convenablement.