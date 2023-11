Intégrer des logements sociaux à des résidences seniors, c’est possible

Un promoteur toulousain intègre de la mixité sociale dans bon nombre de ses résidences gérées, seniors ou étudiantes.

La résidence gérée avec des services pour les occupants est une formule de plus en plus prisée, quel que soit le profil des habitants. Problème: ces services sont souvent coûteux, faisant de ce type d’habitat un produit plutôt élitiste. Les résidences seniors ont souvent été une parfaite illustration de cette tendance avec des charges très élevées faisant exploser les loyers. Sur ce créneau des résidences avec services, le promoteur toulousain LP Promotion qui construit et gère notamment des résidences seniors, étudiantes et de coliving, a adopté une approche à prix serrés.

«Nos résidences seniors ne comptent pas plus de 3 à 4 salariés et le service de base est inclus, sans commercialisation de services additionnels, nous proposons simplement des mises en relation avec des prestataires externes pour certains services, explique Pierre Aoun, directeur général du groupe présent à travers le pays via 9 agences régionales. Il n’y a pas de restauration ou de piscine et pas d’immenses parties communes. Et tout cela nous permet d’être globalement 30% moins cher que les leaders de cette activité, avec des loyers souvent inférieurs à 1000 euros tout compris pour un T2.» Un positionnement qui permet à l’enseigne de séduire les collectivités en recherche de résidences avec des loyers serrés et qui peuvent donc faire des efforts sur les prix du foncier pour ces programmes.

Société à mission

Poussant cette logique jusqu’au bout, LP Promotion, qui est devenu en mars dernier une société à mission, intègre dans certains de ces programmes des logements sociaux. La taille la plus courante pour ces résidences est généralement d’une centaine de logements et lorsque des accords sont trouvés avec des bailleurs sociaux, les ensembles peuvent intégrer près de 20% de HLM. Par exemple, pour un projet récent comme la résidence étudiante Campus des Carmes, située en plein cœur de Toulouse, cet ensemble avec ascenseur, bibliothèque partagée, baby-foot, espace de coworking salle de fitness, wifi dans les parties communes... se compose de 119 lots dont 104 gérés par LP Services, filiale du groupe LP Promotion, le reste étant aux mains de Nouveau logis méridional, un bailleur social, filiale de CDC Habitat .

Pour les résidences seniors, les choses sont un peu plus complexes, les logements sociaux de ce genre étant normalement non meublés, contrairement au modèle de la résidence senior. Cela n’a pas empêché le promoteur d’installer dans la métropole bordelaise il y a plus de cinq ans une résidence comptant une centaine d’appartements (T2 et T3) avec des loyers aux plafonds Pinel et un plot spécifique social (et non meublé) comptant une vingtaine de logements. «La mixité sociale dans toutes ces résidences spécifiques est une formule vertueuse qu’il faudrait développer, estime Pierre Aoun. Ces loyers maîtrisés augmentent l’acceptabilité de ce type de résidence et peuvent attirer des investisseurs institutionnels. Sans oublier que c’est bon pour l’économie locale, avec l’installation d’une population qui consomme sur place.»