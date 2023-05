Installer un poulailler dans votre jardin peut vous coûter très cher, voici pourquoi

La construction d'un poulailler dans son jardin est strictement réglementée et peut entraîner une amende. Illustration. (William Dais / Pixabay)

Depuis la pandémie de Covid-19, de plus en plus de Français décident d'acheter des poules pour avoir des œufs frais tous les jours. Mais certains ne savent pas que l'installation d'un poulailler dans un jardin est très réglementée et peut même entraîner une lourde amende.

Avoir des œufs frais tous les jours, c'est un rêve pour beaucoup de Français. Depuis la pénurie d'œufs causée par la crise sanitaire, les ventes de poules ont explosé. Ce qui engendre une augmentation de la construction de poulaillers. Cependant, peu de propriétaires savent que ces constructions sont régies par des règles, indique Maison & Travaux jeudi 27 avril 2023.

Entre 1 200 et 6 000 euros d'amende par m2

L'installation d'un poulailler dans votre jardin peut en effet vous coûter très cher. Strictement réglementée, la construction d'un abri pour poules peut entraîner une lourde amende. Mais la réglementation diffère selon la surface de la structure. Par exemple, si cette dernière est égale ou supérieure à 20 m2, le propriétaire doit obligatoirement demander un permis de construire, expliquent nos confrères.

La construction d'abris plus petits est aussi réglementée. Pour ceux dont la taille se situe entre 5 et 20 m2, la loi impose qu'une déclaration de travaux soit faite. En cas de non-respect de ces règles, le propriétaire du poulailler s'expose à une lourde amende. Elle peut aller de 1 200 à 6 000 euros par m2. Les propriétaires doivent également prendre en compte les nuisances liées à la présence de poules dans un jardin, comme les odeurs et les bruits.