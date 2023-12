Installation d’une pompe à chaleur: un investissement rentable?

Combien coûte une pompe à chaleur?

La pompe à chaleur fait partie des modes de chauffage les plus écologiques. Toutefois, son coût est conséquent. Les prix moyens s’échelonnent de 5.000 euros à 10.000 euros pour une PAC air-air, de 13.000 et 15.000 euros pour une PAC air-eau et entre 20.000 et 25.000 euros pour une pompe à chaleur géothermique.