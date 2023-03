Inflation : les produits alimentaires dont les prix ont le plus flambé en un an

L'inflation a fortement touché les produits alimentaires. Illustration (Ccipeggy / Pixabay)

Alors que le gouvernement français a annoncé le lancement d'un « trimestre anti-inflation », les chiffres de l'Insee sont sans équivoque. Les prix à la consommation ont augmenté de 6,2 % en un an sur le territoire.

Électricité, œufs, céréales, produits de la mer... En un an, les prix à la consommation ont augmenté de 6,2 % en France, l'alimentation fait partie des secteurs les plus touchés, rapporte C News , ce mercredi 15 mars. Malgré plusieurs années de stabilité, l'inflation a fortement augmenté à la faveur de l'épidémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine. Ces deux événements ont entraîné un regain de la demande et une difficulté d'approvisionnement en matières premières.

23,3 % d'inflation pour les céréales

Sur les 6,2 % d'inflation constatés par l'Insee, l'alimentation arrive en tête, suivie de l'énergie, des services et enfin des produits manufacturés. Entre janvier 2022 et janvier 2023, le prix des importations des matières premières a augmenté de 4,5 %. En premier lieu les céréales, dont le prix a subi une inflation de 23,3 %. Viennent ensuite les produits de la mer (+ 22,2 %) et le sucre (+ 13,4 %).

Le directeur d'un Intermarché de Loire-Atlantique confiait déjà à CNews, en novembre 2022, que la hausse des œufs qui avait pris « 20 % sur les six derniers mois » , devait être encore plus conséquente en 2023. Le cabinet NielsenIQ a notamment estimé que les produits alimentaires pourraient être vendus 15 % plus cher en juin 2023 par rapport au même mois de 2022.

Des actions pour réduire l'impact sur les foyers

Pour contrer cette inflation galopante, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures. Le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire, a notamment annoncé la mise en place d'un « trimestre anti-inflation » jusqu'au mois de juin. Un « chèque alimentaire » devrait également être mis en place pour les foyers les plus en difficulté.

L’État a déjà permis de réduire l'impact de l'inflation énergétique sur les factures. D'après les chiffres transmis par l'Insee , celle-ci a été inférieure à celle de 2021. Ainsi, entre février 2021 et février 2022, elle était de 21,1 % contre 14 % de février 2022 à février 2023.