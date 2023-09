Inflation : les Français «doivent se dire “ça arrête de flamber” la semaine prochaine», annonce Bruno Le Maire

Le ministre de l’Économie s’est également engagé ce dimanche «à ce que les marges des producteurs agricoles soient protégées».

« On va accélérer la lutte contre l’ inflation », affirme ce dimanche le ministre de l’Économie sur BFMTV. S’il assure avoir tenu parole sur « un ralentissement des prix alimentaires » , il rappelle que « l'inflation [des produits alimentaires] était de 16% en mars, aujourd’hui c’est 11% ». « Ça n’augmentera plus dans les mêmes proportions » que ces derniers mois, assure avec fermeté Bruno Le Maire.

Après l’annonce de ses trois mesures cette semaine pour « casser définitivement la spirale des prix » dans les rayons, il relève les « résultats concrets et tangibles » obtenus avec les distributeurs et les industriels. Grâce à « la baisse des prix et au blocage des prix sur 5000 références » en magasin, « nos compatriotes doivent se dire la semaine prochaine “ça arrête de flamber” » sur leurs tickets de caisse, précise Bruno Le Maire. Le ministre attend désormais la liste des distributeurs , sur laquelle la Répression des Fraudes réalisera des vérifications pour éviter des annonces trompeuses.

Bons et mauvais points

Si Bruno Le Maire salue l’ensemble des actions des distributeurs pour faire baisser les prix, il n’hésite pas à mettre en avant celles d’Intermarché, sans toutefois citer l’enseigne. « Certains groupes ont doublé le nombre de produits concernés, de 500 à 1000, indique-t-il, ça permet de remplir son caddie de manière complète dans une seule enseigne ». Côté industriels, il s’est engagé à « continuer de citer » ceux qui ne joueraient pas le jeu des baisses de tarifs, à l’instar de Nestlé, PepsiCo ou Univeler. Enfin, côté producteurs, Bruno Le Maire cherche à les rassurer : « Je veillerai à ce que les marges des producteurs agricoles soient protégées. »

