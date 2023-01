Inflation : cette année, les Français dépenseront beaucoup moins pour se marier

En 2023, les Français dépenseront en moyenne 9873 euros pour la préparation et l’organisation de leur mariage. Illustration. (StockSnap / Pixabay)

Après un redémarrage record en 2022, le secteur du mariage devrait encore connaître une forte hausse du nombre de cérémonies en 2023. Mais les prochaines unions vont également subir l'inflation. Selon une récente étude, les Français dépenseront beaucoup moins dans l'organisation de leur cérémonie.

Après deux ans de crise sanitaire et de restrictions, le nombre de mariages en France a connu une forte hausse en 2022 avec 244 000 cérémonies d'après les chiffres de l'Insee relayés par BFM Business . Et selon Stéphane Seban, l'organisateur du Salon du mariage, cette tendance pourrait se poursuivre en 2023 avec une estimation de 300 000 unions.

Ayant dû repousser leur mariage à cause du Covid-19 et étant incertains de la situation en 2022, beaucoup de couples ont pris la décision de s'unir cette année. Selon la dernière étude de Cofidis et CSA Research, « parmi les Français désireux de s’unir pour la vie, 41 % ont l’intention de le faire dès 2023 » . Une nouvelle qui devrait ravir les entreprises du secteur, fortement impactées par la crise sanitaire.

Le budget des lunes de miel en hausse

Toutefois, comme le révèle une récente étude de Cofidis, le niveau élevé de l'inflation incite les Français à restreindre leurs dépenses concernant leur organisation de mariage. Cette année, le montant alloué à la cérémonie connaîtra une légère baisse par rapport à 2022 : les Français devraient dépenser 9873 euros en moyenne pour la préparation et l’organisation, soit 1190 euros de moins que l'an passé.

D'après la même étude, 69 % des futurs mariés se disent inquiets de l'impact que pourrait avoir l'inflation sur l'organisation du plus beau jour de leur vie. 76 % d'entre eux vont limiter leurs dépenses : environ deux couples sur 10 tenteront d'économiser sur le lieu de réception, 11 % feront moins de cadeaux aux invités et 11 % réduiront leur budget décoration.

Le budget des lunes de miel, lui, devrait connaître une augmentation de 68 %. Il passerait de 3 684 euros en moyenne à 6 188 euros. Une progression toutefois à nuancer, car elle est due à l'augmentation des prix dans l'aérien.