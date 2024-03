Indemnités de départ à la retraite: comment sont-elles imposées?

Comment est calculée l'indemnité de départ à la retraite?

L'employeur décidant de mettre un salarié en CDI à la retraite a l'obligation de lui verser une indemnité de fin de carrière. Son montant doit être supérieur à l'indemnité de licenciement. Le salarié faisant valoir ses droits à la retraite touche une prime de départ s'il possède plus de dix ans d'ancienneté. Dans les deux cas, cette prime est calculée en fonction de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise et de son salaire de référence. Ce dernier correspond soit à la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois soit au tiers des salaires des 3 derniers mois. On retient la formule la plus avantageuse.